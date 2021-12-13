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Спикер Госдумы заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Спикер Госдумы заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом 13 декабря в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Это решение стало результатом диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — написал Вячеслав Володин.

Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее указал на недопустимость опрометчивых решений. Глава государства подчеркнул необходимость внимательно изучить готовность транспортной системы «для того, чтобы не ограничить права людей», президент призвал действовать взвешенно, аккуратно, «не создавать дополнительных проблем для наших граждан», - процитировал Вячеслав Володин главу государства.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте включены в планируемый календарь рассмотрения Госдумы на 16 декабря.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представители муниципалитетов и общественники направили в профильный комитет Государственной Думы 25 предложений по готовящемуся законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Такое решение принято 10 декабря на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Рассмотрение закона запланировано в ГД РФ на 16 декабря.

Предложения в законопроект от Иркутской области были сформированы депутатами областного парламента совместно с представителями общественности, медицинского сообщества, Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований. С привлечением экспертов проект закона обсуждался на депутатском штабе, в комитетах и комиссиях областного парламента.

Предыдущая новость по этой теме:

Иркутская область направила в Госдуму 25 предложений по закону о QR-кодах

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По материалам: irk

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