Студенты ОмГПУ стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель нового поколения»

Студенты Омского государственного педагогического университета стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель нового поколения. Перезагрузка #63_2021», который прошел в Самаре, сообщает пресс-служба ОмГПУ.

В конкурсе приняли участие десять команд из Омска, Самары, Нижнего Тагила, Липецка, Набережных Челнов, Тольятти, Ярославля и др.

Поскольку ОмГПУ завоевал первое место в конкурсе, то в следующем году именно он встретит студентов со всей России на конкурсе «Учитель нового поколения».

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.