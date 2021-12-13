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Студенты ОмГПУ стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель нового поколения»

Студенты ОмГПУ стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель нового поколения»

Студенты Омского государственного педагогического университета стали победителями Всероссийского конкурса «Учитель нового поколения. Перезагрузка #63_2021», который прошел в Самаре, сообщает пресс-служба ОмГПУ. 

В конкурсе приняли участие десять команд из Омска, Самары, Нижнего Тагила, Липецка, Набережных Челнов, Тольятти, Ярославля и др. 

Поскольку ОмГПУ завоевал первое место в конкурсе, то в следующем году именно он встретит студентов со всей России на конкурсе «Учитель нового поколения».

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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