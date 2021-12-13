Суд отправил в колонию иркутянина, прокатившего полицейского на крыше автомобиля

В Иркутске 25-летнего мужчину суд признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что 5 февраля 2020 года сотрудники уголовного розыска получили сведения о том, что четверо молодых людей в Ленинском округе намерены похитить имущество из автомобиля. В момент кражи полицейские остановили преступников, однако злоумышленники оказали активное сопротивление и попытались скрыться на автомобиле Honda.

Пытаясь остановить водителя, один из оперуполномоченных запрыгнул на капот и забрался на крышу автомобиля. Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры, чтобы сбросить полицейского, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Свидетелями инцидента стали десятки прохожих и автомобилистов, разместивших записи с камер видеорегистраторов в социальных сетях.

Спустя некоторое время автомобиль остановили, четверых местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет задержали. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Ленинский районный суд Иркутска, с учетом позиции прокуратуры, по результатам судебного следствия признал доказанным факт применения насилия, в том числе опасного для жизни, в отношении сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Подсудимого приговорили к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии общего режима.





Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

СКР ищет авторов видео с полицейским, проехавшим на крыше автомобиля при задержании барсеточников

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