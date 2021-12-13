Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд отправил в колонию иркутянина, прокатившего полицейского на крыше автомобиля

Суд отправил в колонию иркутянина, прокатившего полицейского на крыше автомобиля

В Иркутске 25-летнего мужчину суд признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что 5 февраля 2020 года сотрудники уголовного розыска получили сведения о том, что четверо молодых людей в Ленинском округе намерены похитить имущество из автомобиля. В момент кражи полицейские остановили преступников, однако злоумышленники оказали активное сопротивление и попытались скрыться на автомобиле Honda.

Пытаясь остановить водителя, один из оперуполномоченных запрыгнул на капот и забрался на крышу автомобиля. Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры, чтобы сбросить полицейского, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Свидетелями инцидента стали десятки прохожих и автомобилистов, разместивших записи с камер видеорегистраторов в социальных сетях.

Спустя некоторое время автомобиль остановили, четверых местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет задержали. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Ленинский районный суд Иркутска, с учетом позиции прокуратуры, по результатам судебного следствия признал доказанным факт применения насилия, в том числе опасного для жизни, в отношении сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Подсудимого приговорили к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии общего режима.


Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

Предыдущая новость по этой теме:

СКР ищет авторов видео с полицейским, проехавшим на крыше автомобиля при задержании барсеточников

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Дон Мэттрик хотел бы остаться в должности главы Xbox
Дон Мэттрик хотел бы остаться в должности главы Xbox
Татьяна Буланова рассказала, что бывший муж обиделся на собственного сына
Татьяна Буланова рассказала, что бывший муж обиделся на собственного
Сын Яны Поплавской сбежал от жены через месяц после свадьбы
Сын Яны Поплавской сбежал от жены через месяц после свадьбы
Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили
Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили
Анна Седокова сделала заявление о безработном муже
Анна Седокова сделала заявление о безработном муже
Григорий Лепс шикарно обеспечит жену и детей после развода
Григорий Лепс шикарно обеспечит жену и детей после развода
Певец Шура рассказал о последствии своих пагубных привычек
Певец Шура рассказал о последствии своих пагубных привычек
Cуверенный фонд ОАЭ заинтересовался инвестициями в криптостартапы
Cуверенный фонд ОАЭ заинтересовался инвестициями в криптостартапы
В Корее заметили отток чиновников в криптоиндустрию
В Корее заметили отток чиновников в криптоиндустрию
Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали почти за $1,4 млн
Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали почти за $1,4 млн
Уязвимость в одной из Java-библиотек использовали для установки скрытых майнеров
Уязвимость в одной из Java-библиотек использовали для установки
В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19
В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19

Топ на сегодня

Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC
Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские токены
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым

Еще по теме

Иркутянина, устроившего танцы на крыше автомобиля, арестовали на 13 суток
В Тулуне полицейские после погони задержали 17-летнего водителя «Жигулей»
Ночная гонка в Воронеже закончилась трагедией: два человека погибли, пятеро в больнице
Пятеро мужчин погибли в тройном ДТП под Тюменью