Сын Яковлевой и Шальных свел лазером с лица татуировку гроба

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой, 29-летний Денис Шальных появился в эфире НТВ и показал лицо без татуировки гроба, которую он свел ради звездной мамы. Сын актрисы Елены Яковлевой – один из самых эпатажных звездных наследников. Денис Шальных украсил свое тело многочисленными татуировками. Наколки покрывают даже его лицо. Конечно, внешний вид сына очень расстраивает его звездную маму, которая предпочла бы, чтобы ее мальчик выглядел менее экстравагантно. В эфире программы «Звезды сошлись» Денис рассказал, что ради мамы свел одну из самых мрачных наколок на его лице – рисунок гроба. Шальных-младший пришел на программу, посвященную необычным детям знаменитостей. Денис появился в эфире в обновленном виде: он избавился и от гроба на лице, и от длинной шевелюры. Сын актрисы признался, что намеревался свести с лица все наколки, но процедура оказалась слишком болезненной. Впрочем, Елена Яковлева довольна, что со щеки сына исчез хотя бы гроб.Денис Шальных. Кадр программы «Я как начал сводить татуировки, так и закончил. Это длительная процедура, непростая. Долго и больно выводить, - рассказал Денис Шальных. - Неприятно. Быстро, но по ощущениям за этот маленький промежуток времени, пока тебе лазером стреляют, тебе больнее, чем тебе часик будут что-то царапать. Очень долго заживает это дело. Но вот татуировка гроба посветлела. Ее почти не видно. Мама мной, конечно, довольна». Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой, когда создал свою группу. Правда, со временем музыка ему тоже надоела. Одно время Шальных работал тренером в фитнес-клубе, а теперь выучился на парикмахера и работает в барбершопе. Звездный наследник говорит, что пока не решил, чем он хочет заниматься. «Туда-сюда. Как обычно, ничего не могу понять, что делать, - признался Денис. – Но в барбершопе мне нравится. Если сравнивать с профессией фитнес-инструктора, тут результат ты видишь за 35–50 минут. А у фитнес-инструктора можешь вообще не увидеть результата у клиента».Лера Кудрявцева рассматривает лицо Дениса Шальных. Кадр программы «Барбер – это специалист по мужским стрижкам и уходу за усами и бородой», - пояснил Денис. По его словам, он не очень любит стричь женщин, а исключение может сделать лишь для своей девушки. «Маму, конечно, не стригу. Они ходит к своим мастерам», - заметил сын Елены Яковлевой. В месяц сын актрисы зарабатывает от 25 тысяч рублей. Но на жизнь, по словам парня, ему хватает. Благо, Денису не нужно тратиться на жилье. На совершеннолетие Яковлева сделала сыну отличный подарок – купила ему квартиру в доме, расположенном неподалеку от своего собственного. Так что мама и сын живут по соседству. Двухкомнатные апартаменты достаточно скромные, но вполне комфортные: гостиная, соединенная с кухней, велотренажер, рабочий стол, большой телевизор, зеркальный шкаф в спальне. Шальных-младший ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит и качается в спортзале. Денис признается, что мечтает привести свое тело в форму, достаточную для того, чтобы участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.