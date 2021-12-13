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Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на именинном торте

Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на именинном торте
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась видео со дня рождения сына. Вагану исполнилось 1,9. Татьяна Брухунова не часто публикует в Instagram фото и видео с сыном Ваганом, которого она родила Евгению Петросяну 13 марта прошлого года. Однако сегодня супруга юмориста решила нарушить свои правила и выложила милый ролик с мальчиком, тем более для этого у нее появился весомый повод.
Ваган Петросян Оказалось, что Брухунова отмечает не только дни рождения отпрыска, но и отсчитывает его возраст по месяцам. Как раз 13 декабря Вагану исполнился год и девять месяцев, о чем гордая мама сообщила подписчикам. По такому случаю жена Петросяна даже купила для наследника торт и позволила ему задуть свечку. Все происходящее Татьяна сняла на видео и разместила ролик в соцсети, продемонстрировав подписчикам, каким уже взрослым стал их с юмористом сын, и как он уже внятно разговаривает. «Красавчик 😍🙏🏻», отметил адвокат Жорин. «Папа в миниатюре!!!! 😂😂😂( пока с маминым курносым носиком!)», «Бравый парень😍модная рубашка, а щёчки😍😍, с днём рождения!», «Какой славный мальчишечка !❤️», «Маленький джентельмен🔥», «С Днем Рождения всю Вашу семью !❤️»,  «Прекрасный малыш, разговаривает уже так хорошо!»— восхитились поклонники. Напомним, Татьяна Брухунова долгое время скрывала свою беременность и появление малыша на свет. Лишь в прошлом году Евгений Петросян по случаю своего 75-летнего юбилея выложил в Instagram фото с мальчиком, тем самым подтвердив многочисленные слухи о его отцовстве. Однако до сих пор ходят сплетни о том, что супруга юмориста не сама вынашивала ребенка, ведь ее никто не видел в положении, да и она до сих пор не предоставила на суд публики ни одного беременного фото. Якобы на самом деле Ваган появился на свет в Дубае от суррогатной матери.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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