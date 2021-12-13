Татьяна Брухунова запечатлела сына Вагана, задувающего свечи на именинном торте

Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась видео со дня рождения сына. Вагану исполнилось 1,9. Татьяна Брухунова не часто публикует в Instagram фото и видео с сыном Ваганом, которого она родила Евгению Петросяну 13 марта прошлого года. Однако сегодня супруга юмориста решила нарушить свои правила и выложила милый ролик с мальчиком, тем более для этого у нее появился весомый повод.Ваган Петросян Оказалось, что Брухунова отмечает не только дни рождения отпрыска, но и отсчитывает его возраст по месяцам. Как раз 13 декабря Вагану исполнился год и девять месяцев, о чем гордая мама сообщила подписчикам. По такому случаю жена Петросяна даже купила для наследника торт и позволила ему задуть свечку. Все происходящее Татьяна сняла на видео и разместила ролик в соцсети, продемонстрировав подписчикам, каким уже взрослым стал их с юмористом сын, и как он уже внятно разговаривает. «Красавчик 😍🙏🏻», отметил адвокат Жорин. «Папа в миниатюре!!!! 😂😂😂( пока с маминым курносым носиком!)», «Бравый парень😍модная рубашка, а щёчки😍😍, с днём рождения!», «Какой славный мальчишечка !❤️», «Маленький джентельмен🔥», «С Днем Рождения всю Вашу семью !❤️», «Прекрасный малыш, разговаривает уже так хорошо!»— восхитились поклонники. Напомним, Татьяна Брухунова долгое время скрывала свою беременность и появление малыша на свет. Лишь в прошлом году Евгений Петросян по случаю своего 75-летнего юбилея выложил в Instagram фото с мальчиком, тем самым подтвердив многочисленные слухи о его отцовстве. Однако до сих пор ходят сплетни о том, что супруга юмориста не сама вынашивала ребенка, ведь ее никто не видел в положении, да и она до сих пор не предоставила на суд публики ни одного беременного фото. Якобы на самом деле Ваган появился на свет в Дубае от суррогатной матери.