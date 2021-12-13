Татьяна Буланова рассказала, что бывший муж обиделся на собственного сына

Певица Татьяна Буланова призналась, что муж ревновал сына к ее новому ухажеру. Первым мужем артистки стал музыкант Николай Тагрин. Сегодня бывшие супруги тепло общаются и даже работают вместе, но в одно время между ними возникали серьезные недопонимания. Конфликт в семье Татьяны Булановой возник из-за ее второго мужа Владислава Радимова. Сын артистки от Тагрина — Александр тепло общался с отчимом, что очень не нравилось Николаю. «Был период, когда Саша с Колей не виделись. Оба разобиделись: Саша на что-то свое, Коля — на то, что сын принял моего нового мужа. Но, может быть, я ошибаюсь. Зато когда они снова начали общаться, у меня просто камень с души упал», — поделилась 52-летняя исполнительница.Татьяна Буланова И все же Буланова развелась с Радимовым, экс-супруги не поддерживают связь по инициативе Владислава. Певица и не думает спорить с этим решением бывшего избранника. Вот уже два года артистка счастлива в отношениях с Валерием Рудневым, который, к слову, далек от мира шоу-бизнеса. Буланову не смущает, что любимый младше ее на 19 лет. «Периодически его подкалываю: «Ты, Валера, еще маленький! А ты пионером был? Нет! А октябренком уж и подавно». У него на лице желваки начинают ходить, не понимает таких шуточек. Ужасно злится, а я смеюсь. Мне прикольно все, что со мной происходит. Я же не искала молодого партнера, все само случилось. Мне нравятся наши с Валерой отношения, их доверительность и открытость. Он знает пароль на моем телефоне, я — на его. В предыдущих отношениях — с паролями, тайными переписками — я устала от напряжения. Уходит доверие, и на этом все заканчивается», — призналась певица в интервью «Каравану историй».