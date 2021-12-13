Театр не должен быть «именем прилагательным» при школе

Театр должен стать неотъемлемой частью образовательного процесса – об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявил Сергей Казарновский, директор школы «Класс-центр» Департамента культуры Москвы, заслуженный учитель России, победитель первого конкурса «Лидер образования России».

<«В свое время театр считался «именем прилагательным» при школе. Мы же построили школу вокруг театра – это была совершенно фантастическая история: театр стал частью образовательного процесса. И мы видим, как повысилась мотивация и у школьников, и у педагогов», – отметил Сергей Казарновский.

Он напомнил, что классическое образование предусматривало драматургию, музыку и живопись, и это не просто на уровне «желательно», а актуальная необходимость.

«Театр – это синтетический инструмент развития эмоциональных возможностей, он много дает каждому из нас. Мы видим, как важно учить педагогов режиссуре урока, как театр становится важной частью воспитательного процесса, способствует взаимодействию педагогов и ребят, помогает решить много проблем. Инклюзия тоже происходит не только за партой, она происходит в смежных средах – там, где есть музыка, театр и живопись», – прокомментировал Сергей Казарновский.