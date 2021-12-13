Тяжелобольной Слава Зайцев вышел в свет и заговорил о новой коллекции

83-летний кутюрье Вячеслав Зайцев еще недавно говорил с большим трудом, но после реабилитации уже может четко произносить слова, но по-прежнему передвигается с посторонней помощью. Тяжелобольной Вячеслав Зайцев оказался в свои 83 года в самой гуще скандала из-за детища всей своей жизни — Дома моды. Сын кутюрье Егор уверяет, что отец находится под влиянием алчных личностей, которые всеми силами пытаются лишить отца законных 50% акций знаменитого предприятия.Вячеслав Зайцев с сыном Егором А люди из нынешнего окружения модельера, напротив, считают, что рано еще списывать Славу Зайцева со счетов, он вполне способен плодотворно работать. Недавно в Москве прошла Неделя моды его имени, в последний день на вручение премий молодым дизайнерам пришел сам Зайцев, правда, с чужой помощью, потому как самостоятельно передвигаться уже не может и плохо говорит из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. Общественность вообще считает, что такие выводы в свет практически обездвиженной и плохо реагирующей на реальность знаменитости безжалостными и просят оставить его в покое. Но сам Вячеслав Зайцев еще надеется триумфально вернуться в мир моды и работает над новой коллекцией. «Я хочу сделать прет-а-порте такое, классическое прет-а-порте, костюмы из твида», — цитирует модельера 5-tv.ru.Вячеслав Зайцев При этом он вполне осознает свое тяжелое физическое состояние, о чем сообщил в эфире центрального телевидения: «У меня тяжелая болезнь, и она прогрессирует». Вячеслав Зайцев очень хочет передать свой Дом моды в надежные руки кровных наследников. Лучшим вариантом могла бы стать внучка Маруся, которая пошла по стопам деда и занимается дизайном одежды. К сожалению, между родственниками отсутствует взаимопонимание.