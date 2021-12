Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали почти за $1,4 млн

Владелец невзаимозаменяемого токена (NFT) Bored Ape Yacht Club #9452 продал его в 4337 раз дороже цены покупки — за 347 ETH (почти $1,4 млн по курсу на момент написания).

I bought my ape for .08 on minting night and just sold it for 347 ETH. I am at a loss for words right now. I am crying so much. Thank you @BoredApeYC for completely changing my life and everyone in the community!!!! And thank you @_jeffnicholas_ for telling us all to buy them! https://t.co/BxeexYDmM7 pic.twitter.com/FuKtrFwhdH