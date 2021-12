ТОП-50 лучших игр года по версии Polygon — 10+ игр из Game Pass





Портал Polygon опубликовал свой рейтинг лучших игр 2021 года. Тогда как большинство изданий составляют рейтинг лучших проектов из 10 позиций, Polygon подошел к вопросу более основательно и представил ТОП-50 игр 2021 года.

В этот ТОП-50 попали все игры Xbox Game Studios, которые были выпущены в 2021 году: Halo Infinite, Psychonauts 2, Forza Horizon 5, Age of Empires 4. Больше 10 игр из ТОП-50 Polygon доступны в подписке Game Pass — мы их выделили в списке, если у вас возникнет желание их опробовать:

InscryptionChicory: A Colorful TaleMetroid DreadResident Evil VillageHitman 3Death’s DoorWildermythOuter Wilds: Echoes of the EyeMonster Hunter RiseOverboard!Ruined King: A League of Legend StoryTales of AriseMarvel’s Guardians of the GalaxyDeathloopRatchet & Clank: Rift ApartChivalry 2ValheimShin Megami Tensei 5Pokemon UniteAnimal Crossing: New Horizons 2.0Loop HeroGuilty Gear StriveSuper. Mario 3D World + Bowser’s FuryGenshin Impact 2.0ReturnalToemNieR ReplicantThe Great Ace Attorney ChroniclesEastwardMass Effect Legendary EditionDorfromantikPersona 5 StrikersNo More Heroes 3Cookie Run: KingdomTender: Creature ComfortsMundaunFinal Fantasy VII Remake IntergradeImmortals Fenyx Rising