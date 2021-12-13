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Ubisoft готовит анонс новой Splinter Cell, обновив товарный знак

Ubisoft готовит анонс новой Splinter Cell, обновив товарный знак


За последние месяцы сразу несколько авторитетных игровых изданий и инсайдеров сообщали, что новая часть Splinter Cell находится в разработке. По их информации, недавно проект получил «зеленый свет» на разработку. В частности, инсайдер Том Хендерсон отмечал, что новый Splinter Cell — это игра с открытым миром, а инсайдер Джефф Грабб говорил, что проект «черпает вдохновение» у последних игр серии Hitman.

Портал VGC сообщает, что Ubisoft обновила свой товарный знак, что может говорить о скором анонсе проекта. Компания ранее подавала заявку на товарный знак для видеоигр Splinter Cell в мае 2017 года, но на прошлой неделе был подан обновленный товарный знак, который немного меняет списки продуктов, для которых он предназначен. Изменения минимальные, но это явно указывает на планы Ubisoft что-то сделать с товарным знаком.

Как отмечают журналисты VGC, ссылаясь на свои источники, «игра была запущена в производство, чтобы вернуть фанатов, разочарованных недавними усилиями по возрождению франшизы в мобильной и виртуальной реальности». По их сведениям, анонс новой части Splinter Cell может состояться в следующем году, а сама игра сейчас на ранней стадии разработки.

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По материалам: newxboxone

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