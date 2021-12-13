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Участница из Индии завоевала титул «Мисс Вселенная»

Участница из Индии завоевала титул «Мисс Вселенная»
Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная».



В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.





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По материалам: Sivator

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