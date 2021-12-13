Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Учителя столицы разработали образовательные треки для обучения школьников на ИТ-полигонах

Учителя столицы разработали образовательные треки для обучения школьников на ИТ-полигонах

Учителя столицы разработали образовательные треки для обучения школьников на ИТ-полигонах

Педагоги 11 московских школ совместно со специалистами Городского методического центра разработали уникальные образовательные треки в рамках марафона «Учебный день в ИТ-полигоне», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

В школе № 1532 участники проектных команд подвели итоги марафона и представили коллекцию из 12 сценариев учебных дней на ИТ-полигоне для школьников 8–11-х классов. Они включают в себя цикл из 60 кейсов по робототехнике, программированию, большим данным, информационной безопасности, прототипированию и технологиям связи. 

«Наш марафон «Учебный день в ИТ-полигоне» – это новый формат профессионального развития и повышения квалификации для учителей из разных школ Москвы. Его особенность – максимальная практическая значимость, взаимообучение и взаимодействие всех участников, гибкая программа, ориентация на получение конкретных наборов продуктов (методик, сборников задач, проектов), которые полезны всем.  И каждый раз встречающая школа предлагает свои решения, творческие задания для коллег. Учителя учатся друг у друга, обмениваются опытом в совместной разработке проектов в ИТ-полигонах, собирают свою методическую копилку важных и интересных идей не только для уроков информатики, а для всех предметов школьной программы и всех возрастов обучающихся», – сказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

Представленные треки учителя информатики смогут использовать на уроках, чтобы сделать их более технологичными и современными. Например, команда учителей школы № 1532 предлагает практико-ориентированный кейс с использованием виртуальных лабораторий «Московской электронной школы» по черчению и робототехнике. Там ребята будут собирать и программировать роботов, а также создавать полигоны для них. После они могут прийти на школьный ИТ-полигон и повторить все те же действия, но уже с настоящими роботами.  Другие педагоги дополнили свои сценарии уроков перспективными направлениями, например технологиями искусственного интеллекта. 

«Мы видим необходимость обучать наших педагогов не относиться к оборудованию, как к «витринным» образцам, а максимально эффективно использовать его на уроках. На этом марафоне встретились люди, которые отвечают за высокотехнологичную среду в своих образовательных организациях, учатся работать в коворкинговых зонах, выстраивать разные интересные образовательные треки», – отметил директор Городского методического центра Москвы Андрей Зинин.

Марафон «Учебный день в ИТ-полигоне» был запущен в сентябре этого года. На протяжении нескольких месяцев педагоги проходили обучение по проектированию учебных кейсов и работе на специализированном оборудовании. 

«Каждая из проектных команд разрабатывала в соответствии с поставленной задачей учебный день, то есть некий единый сценарий, связывающий внутри себя пять больших практико-ориентированных кейсов. Эти кейсы должны были охватывать перспективные направления IT-индустрии», – пояснил заместитель директора Городского методического центра Москвы Антон Марко.

Марафон продолжит свое развитие как площадка для трансляции лучших педагогических практик использования высокотехнологичного оборудования ИТ-полигонов в учебном процессе.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Победителем Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» стал Кирилл Вагапов
Победителем Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» стал Кирилл
В Оренбургской области открылся первый Дом «Юнармии»
В Оренбургской области открылся первый Дом «Юнармии»
Всероссийский урок мужества «Отстоим Москву!» могут посмотреть все школьники
Всероссийский урок мужества «Отстоим Москву!» могут посмотреть все
Штаб общественного родительского контроля сформирован в Амурской области
Штаб общественного родительского контроля сформирован в Амурской
Учителя столицы разработали образовательные треки для обучения школьников на ИТ-полигонах
Учителя столицы разработали образовательные треки для обучения
Российские школьники завоевали почти 100 медалей на основных и промежуточных международных олимпиадах
Российские школьники завоевали почти 100 медалей на основных и
Бразилец собрал работающий вертолет из сломанных автомобилей
Бразилец собрал работающий вертолет из сломанных автомобилей
Оператор ботнета для кражи биткоинов получил четыре года тюрьмы в США
Оператор ботнета для кражи биткоинов получил четыре года тюрьмы в США
Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре
Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре
Цифровой банк с инвестициями холдинга Баффетта получил листинг на NYSE
Цифровой банк с инвестициями холдинга Баффетта получил листинг на NYSE
Неизвестные взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации биткоина
Неизвестные взломали Twitter премьера Индии и объявили о легализации
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель

Топ на сегодня

Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Звездный Instagram: готовимся к Новому году
Звездный Instagram: готовимся к Новому году
Наташа Королева едва сдержалась, чтобы не задушить сына
Наташа Королева едва сдержалась, чтобы не задушить сына

Еще по теме

В столице подвели итоги турнира по робототехнике «РОБОStep»
В Москве запустили образовательные интенсивы по кибербезопасности для родителей школьников
Директора школ Москвы поделятся опытом организации дополнительного образования для детей с ОВЗ
В столице подвели итоги конкурса «Лучший кадетский класс» за 2020/2021 учебный год