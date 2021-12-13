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Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

В возрасте 77 лет ушел из жизни российский режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщают "Интерфакс" и "Коммерсантъ". Причины смерти пока неизвестны.

В январе 2020 года Соловьев пережил ишемический инсульт, режиссера в тяжелом состоянии госпитализировали. Его состояние осложнялось проблемами со здоровьем — диабетом и сердечной недостаточностью.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь (Республика Карелия). В 1969 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где преподавал до самой смерти, и стал работать на "Мосфильме". Свою дебютную картину, "Семейное счастье", снятую по новеллам А. П. Чехова "От нечего делать" и "Предложение", он представил в том же году. Самыми же знаменитыми его работами являются фильмы "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Сто дней после детства".


Станислав Говорухин в фильме "Асса"
Татьяна Друбич в фильме "Сто дней после детства"

Сергей Соловьев — обладатель огромного количества почетных наград и званий, среди которых — "Заслуженный деятель искусств РСФСР", "Народный артист Российской Федерации", орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, премия "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру (фильм "Сто дней после детства"), Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов и многие другие.

Сергей Соловьев был трижды женат, у него осталось двое детей — сын Дмитрий от брака с Марианной Кушнеровой и дочь Анна от брака с Татьяной Друбич.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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