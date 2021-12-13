В Братске построят школу на 1275 мест

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на личной странице в «Инстаграм» поздравил Братск с днем города и сообщил о начале строительства современной школы на 1275 мест.

Игорь Кобзев:

– Площадка в 26-м микрорайоне уже определена. Это активно застраивающийся район, куда переселяют людей из ветхого и аварийного жилья. Безусловно детям нужна эта школа.

Согласно данным на сайте госзакупок, аукцион на разработку проектно-сметной документации разыграли в 2018 году. Его выиграла компания ООО «Сибирский инновационный проектный институт», которая снизили цену контракта до 5,9 миллиона рублей. Деньги выделялись из городского бюджета.

В техническом задании на разработку ПСД указано, что в школе будет бассейн, зрительный зал на 388 мест, актовый зал, зал-форум, библиотека, медблок, столовая, универсальные спортивные площадки и дополнительные помещения для физкультурных занятий. Обучение будет организовано в одну смену.