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В Иркутске на областные деньги купят 25 квартир для инвалидов вне очереди

Минфин Иркутской области направит в бюджет Иркутска 76,5 миллионов рублей в следующем году на приобретение во внеочередном порядке жилья инвалидам, проживание с которыми невозможно в одной квартире. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Руслан Болотов, мэр города Иркутска:
– Вопрос находится на постоянном контроле администрации Иркутска. Сегодня мы принимаем все возможные меры для того, чтобы обеспечить данную категорию граждан жилыми помещениями по договорам социального найма во внеочередном порядке. Жилье приобретаем на средства из областного бюджета, которые поступают в бюджет города.

Площадь одной квартиры, которую необходимо предоставить гражданам, составляет 30 квадратных метров. С учетом стоимости жилья, на поступившие деньги приобретут 25 квартир. В 2021 году администрация города предоставила инвалидам вне очереди 11 жилых помещений.

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По материалам: irk

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