В Иркутске открыли микрореабилитационный центр «Вера» для детей-инвалидов

В детском доме-интернате №1 Иркутска открыли микрореабилитационный центр «Вера» – отделение дневного пребывания для детей-инвалидов. Центр предназначен для предоставления социальных услуг детям-инвалидам в возрасте от четырех до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отделение укомплектовано современным оборудованием, в нем работает квалифицированный персонал. Оно рассчитано на пять мест. В год реабилитацию в центре смогут пройти не менее 60 детей.

Центр «Вера» открыли благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма гранта – 3,6 миллиона рублей. Деньги направили на ремонт помещения и закупку оборудования: интерактивного логопедического стола, интерактивной песочницы, ортопедического велосипеда, адаптивного батута, тактильных дорожек, стола для механотерапии.

Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

– Это очень важный и актуальный проект. Внедрение стационарозамещающих технологий – один из элементов системы долговременного ухода. Реализация проекта способствует повышению качества, доступности и непрерывности реабилитационных и абилитационных услуг для детей-инвалидов, оказанию помощи и поддержки в успешной социальной адаптации семьи, воспитывающей особого ребенка.

Программы реабилитации и абилитации будут длиться от 21 дня до трех месяцев. Дети будут проводить в центре от четырех до восьми часов в будние дни с обеспечением четырехразового питания. Услуги будут предоставляться бесплатно в соответствии с индивидуальными программами, разработанными комплексными центрами социального обслуживания по месту проживания ребенка.

Наталья Лебедева, директор детского дома-интерната:

– Дети с большими проблемами здоровья и их семьи часто находятся в социальной изоляции. Поэтому проект предусматривает реализацию краткосрочных программ комплексной реабилитации и абилитации детей. В этой работе задействована большая команда компетентных специалистов: психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, врач по лечебной физической культуре, инструктор по адаптивной физической культуре, медицинский персонал.

Отделения дневного пребывания для детей-инвалидов действуют во всех четырех детских домах-интернатах для умственно отсталых детей в Иркутске, Братске и Саянске. За 11 месяцев 2021 года услуги в отделениях получили 75 детей-инвалидов с ментальными нарушениями.

Детей-инвалидов обучают необходимым навыкам самообслуживания, взаимодействию с социумом. Семьи получают значительную помощь в воспитании ребенка, у родителей появляется возможность трудоустроиться, получить поддержку и квалифицированную помощь специалистов учреждения.