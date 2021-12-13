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В Иркутске при пожаре частного дома погибла женщина

В Иркутске 12 декабря при пожаре частного деревянного одноэтажного дома на улице Дальневосточной погибла его 65-летняя хозяйка. Сообщение о возгорании поступило в 22:49. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем.

Соседи до приезда пожарных самостоятельно вытащили из помещения хозяйку дома и вызвали скорую помощь. Медики проводили реанимационные мероприятия в течение 25 минут, но женщина скончалась, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Иркутской области.

Открытое горение локализовали за несколько минут. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

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По материалам: irk

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