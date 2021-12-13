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В Иркутском художественном музее можно смотреть картины с мультимедиа-гидом

В Иркутском художественном музее можно смотреть картины с мультимедиа-гидом

В Иркутском областном художественном музее запустили программу дополненной реальности — это мультимедиа-гид федеральной цифровой платформы «Артефакт». Теперь с помощью бесплатного приложения для смартфона без экскурсовода можно узнавать сведения о лучших произведениях из коллекции музея. У 40 экспонатов — это 32 картины и восемь икон из постоянной коллекции учреждения — появились QR-коды.

При считывании смартфон автоматически открывает информацию о произведении, размещённую на сайте платформы «Артефакт». Это сведения о художнике, создании произведения, сюжетных линиях или людях, запечатлённых на портретах. Также можно развернуть «точки интереса» и прочесть небольшие тексты о деталях картины, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Платформа «Артефакт» разработана Министерством культуры Российской Федерации в рамках реализации нацпроекта «Культура». Чтобы стать участником проекта, Иркутский областной художественный музей прошёл всероссийский конкурсный отбор. Специалисты цифровой платформы помогли музею оформить необходимые информационные материалы и сделать качественную фотосъёмку произведений искусства. Все работы были произведены за счёт федеральных средств. В перспективе мультимедиа-гид будет дополнен аудио сопровождением на русском и английском языках. Также планируется добавить видеозапись рассказов экскурсовода.

Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея:
— Платформа «Артефакт» сделает осмотр экспозиций музея ещё интереснее. Зрители смогут больше узнать о шедеврах. В эту онлайн-выставку вошли произведения русского и западноевропейского искусства. В их числе — известные пейзажи Шишкина, Саврасова, полотно Юлия Клевера «Зимний закат в еловом лесу», портреты Муравьёва-Амурского и Державина. В следующем году музей планирует создать новые интерактивные выставки на этой платформе.

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По материалам: irk

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