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В Израиле придумали новые способы военного сдерживания Ирана

В Израиле придумали новые способы военного сдерживания Ирана

В Израиле разрабатывают военные методы, которые не дадут Ирану изготовить ядерную бомбу – об этом заявила радиостанции Армии обороны Изравиля "Галей ЦАХАЛ", ссылаясь на собственный высокопоставленный источник.

Предположительно эта тема поднималась во время визита в Вашингтон министра обороны Бени Ганца. Тегеран уже готов произвести достаточно урана для создания как минимум одной бомбы, но Израиль не позволит этому случиться.

"Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчеркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран", – сказал собеседник журналистов.

В США и Европе, по утверждению официального Иерусалима, относятся к ситуации с пониманием и начинают терять терпение по отношению к иранским властям.

Как сообщал Ruposters, ранее "Моссаду" удалось разрушить ядерные центрифуги на одном из секретных объектов руками работавших на них ученых.

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По материалам: uposters.ru

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