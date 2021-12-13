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В Якутии отремонтируют 58 школ

В Якутии отремонтируют 58 школ

Якутия получит субсидию в размере 2 миллиардов 842 миллионов 921 тысячи рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ, сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

«По результатам отбора на 2022 и 2023 годы в список попали все заявленные нами 58 объектов образования. Это результат командной работы Правительства, Министерства образования, Министерства строительства, школ и управлений образования нашей республики», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

В программу входит не только капитальный ремонт, но и оснащение школ мебелью и оборудованием. 

Республика Саха (Якутия) входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. 

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера. 

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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