В ЯНАО стартовал межрегиональный чемпионат «ЯмалСкиллс»

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал первый межрегиональный чемпионат в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремесел Севера «ЯмалСкиллс». Чемпионат проводится по стандартам WorldSkills. В нем принимают участие студенты колледжей и техникумов из 12 регионов России, сообщает пресс-служба Департамента образования ЯНАО.

Чемпионат проходит в шести городах: Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко, Надыме, Лабытнанги, Губкинском, он продлится до 17 декабря.

Более 80 участников выступят в компетенциях двух направлений: «ТЭК skills – новые технологии молодым профессионалам», «Традиции и ремесла севера – связь поколений». Также в мероприятии примут участие представители восьми предприятий ТЭК.

Как отметили в Департаменте образования ЯНАО, система профессионального образования успешно развивает кооперацию с добывающими компаниями. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова в колледжах Ямала существенно усилена материально-техническая база, выделено более 80 миллионов рублей на приобретение современных тренажеров, имитирующих производственные процессы в сфере ТЭК.

Проект «ЯмалСкиллс» разработан арктическим регионом совместно с Агентством по развитию профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия».

ЯНАО входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.