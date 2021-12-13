Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19

В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19


Власти Пучхона (Южная Корея) протестируют систему распознавания лиц для отслеживания передвижения людей, инфицированных коронавирусом. Проект запустят в январе 2022 года, пишет Reuters.


Согласно плану, система использует алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа видеозаписей, собранных более чем 10 820 камерами видеонаблюдения. Кроме этого, программа может отслеживать перемещения инфицированного человека, его контакты и использование маски.


По словам представителя администрации Пучхона, система снизит нагрузку на команды по отслеживанию в городе с населением более 800 000 человек и повысит их эффективность. Программа может одновременно отслеживать до десяти человек и сократить время розыска от одного часа до 5-10 минут.


«Иногда на анализ одного кадра видеонаблюдения уходит несколько часов. Использование технологии визуального распознавания позволит сделать этот анализ в одно мгновение», — заявил мэр города Чан Деогчхон во время подачи конкурсной заявки на финансирования проекта.


В Министерстве науки и информационных технологий сообщили, что в настоящее время у ведомства нет планов по расширению системы до национального уровня. По их словам, цель проекта — оцифровать часть ручного труда, который в настоящее время приходится выполнять контактным трассировщикам.


На развертывание системы город получил 1,6 млрд вон ($1,36 млн) от Министерства науки и информационных технологий. Также власти Пучхона выделили 500 млн вон ($422 000) из местного бюджета.


Некоторые южнокорейские законодатели обеспокоены тем, что правительство сохранит и продолжит использовать такие данные после пандемии.


«План правительства стать “Большим братом” под предлогом COVID — это неототалитарная идея», — заявил оппозиционный депутат нижней палаты парламента Пак Дэ Чул.


Он считает, что контролировать население за деньги налогоплательщиков без их согласия — неправильно.


Власти Пучхона возразили опасения по поводу конфиденциальности. По их словам, система накладывает мозаику на лица всех, кто не является субъектом отслеживания.


Напомним, в октябре украинские власти заявили о намерении задействовать камеры с функцией распознавания масок в крупнейших торговых центрах страны.


В июле власти китайского города Жуйли связали технологию распознавания лиц с личными кодами здоровья граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Дон Мэттрик хотел бы остаться в должности главы Xbox
Дон Мэттрик хотел бы остаться в должности главы Xbox
Татьяна Буланова рассказала, что бывший муж обиделся на собственного сына
Татьяна Буланова рассказала, что бывший муж обиделся на собственного
Сын Яны Поплавской сбежал от жены через месяц после свадьбы
Сын Яны Поплавской сбежал от жены через месяц после свадьбы
Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили
Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили
Анна Седокова сделала заявление о безработном муже
Анна Седокова сделала заявление о безработном муже
Григорий Лепс шикарно обеспечит жену и детей после развода
Григорий Лепс шикарно обеспечит жену и детей после развода
Певец Шура рассказал о последствии своих пагубных привычек
Певец Шура рассказал о последствии своих пагубных привычек
Cуверенный фонд ОАЭ заинтересовался инвестициями в криптостартапы
Cуверенный фонд ОАЭ заинтересовался инвестициями в криптостартапы
В Корее заметили отток чиновников в криптоиндустрию
В Корее заметили отток чиновников в криптоиндустрию
Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали почти за $1,4 млн
Токен из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club продали почти за $1,4 млн
Уязвимость в одной из Java-библиотек использовали для установки скрытых майнеров
Уязвимость в одной из Java-библиотек использовали для установки
В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19
В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19

Топ на сегодня

Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC
Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские токены
BBC: футбольные болельщики потратили более $350 млн на фанатские
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым

Еще по теме

Кремль вступился за систему распознавания лиц
В Нью-Йорке будут ловить террористов с помощью технологии распознавания лиц
Clearview AI запатентует технологию распознавания лиц
В КНДР запустили технологию распознавания лиц