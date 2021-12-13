В Южной Корее задействуют распознавание лиц для борьбы с COVID-19

Власти Пучхона (Южная Корея) протестируют систему распознавания лиц для отслеживания передвижения людей, инфицированных коронавирусом. Проект запустят в январе 2022 года, пишет Reuters.

Согласно плану, система использует алгоритмы искусственного интеллекта и технологию распознавания лиц для анализа видеозаписей, собранных более чем 10 820 камерами видеонаблюдения. Кроме этого, программа может отслеживать перемещения инфицированного человека, его контакты и использование маски.

По словам представителя администрации Пучхона, система снизит нагрузку на команды по отслеживанию в городе с населением более 800 000 человек и повысит их эффективность. Программа может одновременно отслеживать до десяти человек и сократить время розыска от одного часа до 5-10 минут.

«Иногда на анализ одного кадра видеонаблюдения уходит несколько часов. Использование технологии визуального распознавания позволит сделать этот анализ в одно мгновение», — заявил мэр города Чан Деогчхон во время подачи конкурсной заявки на финансирования проекта.

В Министерстве науки и информационных технологий сообщили, что в настоящее время у ведомства нет планов по расширению системы до национального уровня. По их словам, цель проекта — оцифровать часть ручного труда, который в настоящее время приходится выполнять контактным трассировщикам.

На развертывание системы город получил 1,6 млрд вон ($1,36 млн) от Министерства науки и информационных технологий. Также власти Пучхона выделили 500 млн вон ($422 000) из местного бюджета.

Некоторые южнокорейские законодатели обеспокоены тем, что правительство сохранит и продолжит использовать такие данные после пандемии.

«План правительства стать “Большим братом” под предлогом COVID — это неототалитарная идея», — заявил оппозиционный депутат нижней палаты парламента Пак Дэ Чул.

Он считает, что контролировать население за деньги налогоплательщиков без их согласия — неправильно.

Власти Пучхона возразили опасения по поводу конфиденциальности. По их словам, система накладывает мозаику на лица всех, кто не является субъектом отслеживания.

Напомним, в октябре украинские власти заявили о намерении задействовать камеры с функцией распознавания масок в крупнейших торговых центрах страны.

В июле власти китайского города Жуйли связали технологию распознавания лиц с личными кодами здоровья граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



