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В Координационный совет партнёров движения «Абилимпикс» вошли 45 организаций

В Координационный совет партнёров движения «Абилимпикс» вошли 45 организаций

Деловую программу VI Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии» открыло заседание круглого стола, посвящённое вопросам профессионального мастерства и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В нём принял участие первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев. Мероприятие прошло при поддержке Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Движение «Абилимпикс» формирует новые стандарты подготовки людей с инвалидностью для различных сфер экономики в 52 странах мира.

«С 2015 года прошло шесть национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в которых приняли участие более 6500 человек. Ежегодно в субъектах Российской Федерации проводятся региональные чемпионаты, в которых принимают участие школьники, студенты, специалисты предприятий, работают 85 региональных центров развития движения «Абилимпикс». Соревнования проводятся более чем по 140 компетенциям. За последние шесть лет в чемпионатах приняли участие более 60 тысяч конкурсантов. Подготовлены более 15 тысяч экспертов. В 76 волонтёрских центрах обучены основам взаимодействия с людьми с инвалидностью более 10 тысяч добровольцев», – сказал Александр Бугаев.

Также в России разработан и утверждён План мероприятий по трудоустройству инвалидов из числа участников национальных и региональных чемпионатов «Абилимпикс» на 2021–2025 годы. Документ подготовлен Минпросвещения России совместно с Минтрудом.

Кроме того, были пересмотрены форматы работы с партнёрами-работодателями, был создан Координационный совет партнёров движения «Абилимпикс». В него вошли 45 организаций, в том числе АО «Почта России», АО «Военторг», ПАО «Сбербанк». Координационный совет будет работать в целях оказания содействия в трудоустройстве и предоставлении стажировок людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Абилимпикс» – международное некоммерческое движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

С 23 по 29 мая 2022 года в Москве состоится Х Международный чемпионат «Абилимпикс». Мероприятия пройдут при поддержке Минпросвещения России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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