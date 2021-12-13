В Корее заметили отток чиновников в криптоиндустрию

В Южной Корее все большее число госслужащих уходит в криптовалютную индустрию, что вызывает этические вопросы. Такое мнение высказал член Национального собрания Ро Вун-рэ в комментарии The Korea Herald.

По данным законодателя, недавно чиновник 5 класса из Комиссии по финансовым услугам (FSC) уволился, чтобы перейти на работу в Bithumb — одну из крупнейших криптобирж в стране.

Должностные лица в Южной Корее ранжируются по выслуге до высшего 1 класса. Согласно законодательству, только чиновники от 4 ранга и выше не имеют права переходить в частные компании, имеющие отношение к их бывшей работе, в течение трех лет после увольнения.

Однако случай с Bithumb конгрессмен считает "крайне неуместным", поскольку госслужащий приходит из ведомства, непосредственно регулирующего криптовалюты.

Ро Вун-рэ также сообщил, что высокопоставленный чиновник из Комиссии по справедливой торговле (антимонопольный орган страны) получил работу в другой крупной бирже — Upbit. На госслужбе он отвечал за финтех-сектор.

Комитет по этике не нашел проблем в переходе, подчеркнул конгрессмен, хотя служащий занимался вопросами, тесно связанными с виртуальными активами. По словам Вун-рэ, ведомство не раскрыло стенограмму заседания по этому случаю.

Он добавил, что переток персонала не ограничивается финансовыми регуляторами. По его информации, руководивший группой по связанным с криптовалютой преступлениям офицер полиции готовится перейти в Upbit.

По мнению законодателя, в подобных случаях госучреждения покрывают бывших работников.

"Наем бывшего и действующего персонала из FSC и полиции, отвечающего за соблюдение нормативных правил, очень неэтичен, поскольку они, скорее, будут служить защитой, чем экспертами", — заявил конгрессмен.

Он считает необходимым расширить проверку трудоустройства до экс-чиновников 7 класса и публиковать записи рассмотрений этих случаев.

Напомним, в США бывший глава Комиссии по срочной биржевой торговле США Кристофер Джанкарло после отставки стал членом совета директоров криптолендинговой платформы BlockFi. Он покинул пост спустя четыре месяца, но продолжил сотрудничество с компанией в качестве консультанта.

Экс-руководитель Управления контролера денежного обращения в составе Минфина Брайан Брукс сначала вошел в состав совета директоров стартапа Spring Labs, затем возглавил Binance US, а следом стал CEO майниговой компании Bitfury Group.