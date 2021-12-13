В минздраве Италии выступили за продление чрезвычайного положения из-за COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

20:50 Автор: Александр Тараканов

Действующее в Италии до 31 декабря этого года чрезвычайное положение, введённое-за пандемии COVID-19, «должно быть безусловно продлено». Об этом в интервью La Stampa заявил советник министра здравоохранения страны Вальтер Риччарди.

Продление чрезвычайного положения, сказал медик, необходимо для быстроты принятия решений, направленных на сдерживание вируса и большего контроля за применением усиленных COVID-паспортов (super Green Pass). «Недостаточно лишь вводить правила, надо их также применять», — заметил он.

Риччарди выразил надежду, что, несмотря на большую тревогу, которую вызывает январь, благодаря уже предпринятым в стране антиковидным мерам, а также тому, что большая часть населения вакцинировалась от коронавируса нового типа, удастся избежать экспоненциального роста числа заражений.

За продление чрезвычайного положения в Италии выступает и губернатор области Эмилия-Романья, демократ Стефано Боначчини. «Пандемия ещё не закончилась, поэтому необходимо продолжать противостоять ей быстрыми действиями с использованием всех имеющихся средств», — заявил он в интервью газете La Repubblica.

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Полемизируя с правоцентриской партией «Лига», выступающей против продления чрезвычайного положения, глава областной администрации Эмилии-Романьи сказал, что формы борьбы с пандемией не могут зависеть от политических убеждений или позиций партий.

Идею продления чрезвычайного положения поддерживает и лидер «Движения 5 звёзд» Джузеппе Конте. Об этом, сообщает Adnkronos, он сказал после состоявшейся сегодня встречи с председателем совета министров Марио Драги. По мнению бывшего премьера, решение по данному вопросу должны принять специалисты научно-технического комитета при правительстве страны, но, «учитывая рост эпидемиологической кривой и, похоже, большую заразность омикрон-штамма», все же «придется прибегнуть к продлению чрезвычайного положения».

«После двух лет пандемии нельзя больше говорить о чрезвычайном положении, его нельзя продлевать», — приводит агентство заявление, с которым лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони выступила в воскресенье в Риме на ежегодном слёте молодых консерваторов «Этрео».

Corriere della Sera пишет, что чрезвычайное положение было введено в Италии в январе 2020 года декретом правительства Джузеппе Конте в качестве средства противодействия тяжелым последствиям распространения COVID-19. По положению о службе гражданской защиты, его действие ограничивалось одним годом с возможностью продления еще на 12 месяцев. Таким образом 31 декабря является крайним сроком. Учитывая это, отмечает газета, продлить действие чрезвычайного положения правительство больше не сможет своим декретом-законом, как это было сделано в этом году в апреле и в июле. Теперь для подобного шага совету министров понадобится решение парламента страны.

По официальным данным, в Италии сейчас насчитывается более 290 тысяч точно установленных носителей COVID-19. Всего же за время пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 5 238 221 человек, включая 134 929 умерших и 4 812 535 выздоровевших.

На вечер 13 декабря курс вакцинации от COVID-19 прошли 45 923 964 человек, что соответствует 85,03 процента населения страны старше 12 лет. Количество сделавших бустерную прививку равно 11 605 340.

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