В Москве состоялся Гастрономический фестиваль северной кухни

В Москве состоялся Гастрономический фестиваль северной кухни, сообщает оргкомитет мероприятия.

Фестиваль прошел в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. В ходе фестиваля наряду с деловыми сессиями проходила масштабная шоу-программа с участием лучших шеф-поваров из девяти арктических регионов России и стран – членов Арктического совета.

Участники деловой программы фестиваля отметили, что позитивная динамика турпотока в Арктику напрямую зависит от сохранения традиционной культуры питания коренных народов, внедрения меню из местных продуктов в заведения общепита, а также от создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере питания. По всем этим направлениям арктическим регионам необходима системная поддержка органов власти, которая будет способствовать экономическому развитию северных территорий, имеющих большой туристический потенциал.

«Россия – северная держава. Думаю, мы лучше всех в мире умеем жить на Севере, любим его, умеем и любим готовить блюда северной кухни. Наша Арктика – это еще и глубокая сила. Сила народов, которые ее населяют. Это потрясающее чувство людей, понимающих, что они живут подчас в условиях, которые многим в мире кажутся невозможными», – заявил в своем выступлении министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Перспективы международного сотрудничества народов Севера обсуждали на сессии, посвященной действующему проекту Арктического совета – EALLU «Молодежь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике». В ней приняли участие представители Чукотки, Канады, Аляски, Норвегии, которые рассмотрели особенности арктической кухни разных стран, вопросы добычи и переработки рыбы, оленины, а также социальной адаптации молодого поколения.

Участники отметили, что проект EALLU призван поддержать молодежь Арктики, чтобы она не терялась в потоке глобализации и продолжала дело предков, сохраняла многовековые самобытные традиции, в том числе культуру питания, основанную на уникальных природных ресурсах, которыми богат Север. Для этого нужно общими усилиями разных стран развивать экономику в арктических регионах, интегрируя традиционные знания и современные технологии в индустрию питания и туризма.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов подчеркнул, что межправительственные, негосударственные и другие объединения будут содействовать народам Севера в этом направлении.

«Мы должны быть креативными, инновационными, внедрять инструменты для поддержки производителей, представляющих коренные народы Севера, создавать дополнительную стоимость в цепочках продуктов, которые они производят в суровых условиях. Важно создавать возможности, чтобы местные производители могли сотрудничать с крупными компаниями и экспортировать свою пищевую продукцию – органическую, экологически чистую, полезную. Чтобы вовлечь в эти процессы малые и средние предприятия, участвующие в производстве местных продуктов, Россия инициировала первую международную конференцию торговых палат и деловых ассоциаций регионов Арктики, которая состоится уже в следующем году. И мы планируем расширять работу с предпринимателями», – заявил Николай Корчунов.

В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.