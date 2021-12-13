В Москве участвующие в испытаниях вакцины от COVID-19 подростки получат по 15 тысяч рублей

Добровольцам, которые принимают участие в испытании вакцины от коронавируса для подростков и сдали кровь на иммуногенность (способность выработки антител против вируса), выплачивают в Москве по 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, передает ТАСС.

В Москве проходит третья фаза исследования вакцины против коронавируса для подростков 12-17 лет. Во время третьей фазы клинических испытаний из трех тысяч добровольцев 2,4 тысячт человек получат вакцину, а 600 человек - плацебо. Распределение участников в ту либо иную группу происходит случайным образом с помощью метода рандомизации. Ни подростки, ни родители, ни врач не знают, в какую именно группу попадет участник.

Вакцинированным добровольцам, которые сдадут кровь на иммуногенность, выплатят денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, 15 тысяч выплатят всем получившим плацебо. В пресс-службе добавили, что это стандартная практика.

Подростки посещают исследовательский центр несколько раз. На скрининге врач проводит опрос и осмотр добровольца, его направляют на ЭКГ, делают ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела к COVID-19, ВИЧ, гепатит.

Если результаты осмотра, опроса и анализов позволяют участвовать в исследовании, то добровольца приглашают повторно посетить исследовательский центр для первой прививки, а второй укол сделают через 21 день. После введения как первого, так и второго компонента со всеми участниками в течение нескольких дней связываются для уточнения самочувствия.

Всем добровольцам на 28-й день после введения первого компонента делают коагулограмму (анализ свертываемости крови), электрокардиограмму, биохимический и клинический анализ крови и общий анализ мочи. Каждому добровольцу в этот же день сообщат, что ему ввели плацебо или вакцину. Получившим плацебо сделают прививку «Спутником М» для продолжения наблюдения по плану исследования, уточнили в пресс-службе. Кроме того, 500 участникам предлагают сдать дополнительно анализ крови на иммуногенность на первый, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день.

Ранее сообщалось, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавиурса начнется в России до конца 2021 года. Прививку будут ставить препаратом «Спутник М», сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца 2021 года

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