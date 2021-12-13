В Москве включили праздничное освещение

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в столице новогоднего освещения. Обеспечивать праздничную атмосферу в городе будут свыше 4 тысяч оригинальных световых конструкций, в их числе – украшения зданий и самостоятельные объекты.

Градоначальник отметил, что иллюминация подарит тепло и хорошее настроение в самое темное время года. Он поздравил горожан с наступающими праздниками.

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Как сообщал Ruposters, недавно в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". В эти дни желающие смогут посетить галерею дизайнерских елок на Кузнецком Мосту, также москвичей и гостей города ждут на катках и фестивальных площадках. Открываются рождественские ярмарки, где можно купить новогодние подарки и угощения.