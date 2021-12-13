В Мурманской области продолжается реализация проекта Arctic schools

В Оленегорской коррекционной школе-интернате состоялось торжественное открытие нового творческого пространства. Работа ведется в рамках проекта Arctic schools, уточняет пресс-служба Минобрнауки Мурманской области.

Обновление коснулось школьного холла. Теперь здесь размещены выставка творческих работ учащихся, временные экспозиции других коллективов, передвижные музейные экспозиции к памятным датам, кубки за спортивные достижения ребят.

В новом холле будут проводиться тематические программы и творческие мероприятия.

«Главный холл преобразился и теперь представляет собой яркий уютный зал с галереей. К символическому открытию творческого пространства подготовлена выставка работ обучающихся «С любовью к Северу» – картины, выполненные в разной технике, мозаики и поделки. Теперь это место гордости учеников, ведь каждый родитель или гость школы может видеть их успехи», – подчеркнули в пресс-службе Минобрнауки Мурманской области.

Мурманская область входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.