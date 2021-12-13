В Оренбургской области открылся первый Дом «Юнармии»

В Оренбургской области открылся первый Дом «Юнармии», сообщает пресс-служба движения.

Он создан на базе центра «Ровесник» городского округа ЗАТО Комаровский и стал первым в регионе.

В ЗАТО Комаровский сформировано 15 юнармейских отрядов, которые объединили более 300 смелых, отважных и инициативных ребят. В день открытия Дома «Юнармии» торжественную клятву юнармейца произнесли еще 20 воспитанников центра.

«Юнармейцы сохраняют и приумножают патриотические традиции, повышают престиж военной службы, развиваются духовно и нравственно, поддерживают хорошую физическую форму. Открытие центра, несомненно, является большим и знаковым шагом в решении основной задачи – воспитание здоровых, патриотически настроенных граждан страны», – сказал глава городского округа ЗАТО Комаровский Владимир Мазур.

Центр даст подросткам возможность провести свободное время с пользой, раскрыть таланты в творчестве, науке и спорте, обрести новые знания и навыки. Кроме того, центр юнармейской подготовки станет местом, где каждый юнармеец всегда сможет найти поддержку своим стремлениям.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.