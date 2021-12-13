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В разведке Великобритании высказали опасения касательно цифрового юаня

В разведке Великобритании высказали опасения касательно цифрового юаня


Глава Центра правительственной связи (GCHQ), одного из разведывательных ведомств Великобритании, Джереми Флеминг предупредил о возможных негативных последствиях глобального распространения китайской CBDC для других стран, пишет Financial Times.


GCHQ ответственна за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.


По мнению Флеминга, уже существующая китайская CBDC может применяться для сбора информации о пользователях и, гипотетически, для контроля и фильтрации транзакций. Это окажет негативное влияние на "здоровье финансовой системы", полагает глава спецслужбы.


Он напомнил, что Китай продвигает кошелек для цифровых юаней для использования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это означает, что кроме местных жителей, приложение смогут установить также иностранные спортсмены и туристы, чтобы оплачивать товары и услуги во время мероприятия.


Флеминг обратил внимание на быстрый прогресс КНР в запуске CBDC. По его словам, ни одна страна не осуществила настолько продвинутый пилот в этой сфере.


"Китай получил преимущество, много инвестируя — как открыто, так и скрытно. И вот почему он начинает оказывать реальное влияние на то, как будут действовать правила в технологическом и цифровом контекстах. Мы должны выработать свой ответ на все это", — заявил руководитель GCHQ.


Он подчеркнул важность международного сотрудничества для выработки основ для управления цифровыми валютами. Однако Пекин не демонстрирует подобные намерения, считает Флеминг.


https://forklog.com/chto-takoe-tsifrovaya-valyuta-tsentrobankov-cbdc/

Напомним, ранее в Сенате США предложили запретить американским спортсменам использовать цифровой юань во время Олимпиады.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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