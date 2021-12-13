В Республике Коми определили самые многочисленные педагогические династии

В Республиканском институте развития образования Коми состоялась презентация лучших исследовательских работ республиканского конкурса творческих проектов «Педагогическая династия», сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

На конкурс свои работы представили представители 11 муниципальных образований региона, они рассказали о семейных педагогических династиях.

Победитель конкурса – Наталья Дьячкова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, она представила историю своей педагогической династии, которая берет свое начало в 1962 году.

Второй победитель конкурса – старший методист лаборатории развития этнокультурного образования Коми республиканского Института развития образования Эльвира Полякова, она представила историю педагогической династии Панюковых-Михайловых. Общий педагогический стаж всех представителей трудовой педагогической династии Панюковых-Михайловых составляет 454 года.

Презентация лучших исследовательских работ республиканского конкурса творческих проектов «Педагогическая династия» стала завершающим мероприятием в рамках III Республиканской стратегической конференции «Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие».

Цели конкурса – изучение и систематизирование материалов о представителях педагогических династий Республики Коми, выявление причин выбора данной профессии из поколения в поколение и роль педагогических династий в развитии образования Республики Коми.

Республика Коми входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.