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В Смоленской области до 2024 года откроются три новых детских технопарка «Кванториум»

В Смоленской области до 2024 года откроются три новых детских технопарка «Кванториум»

В Смоленской области до 2024 года откроются три новых детских технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает газета «Московский Комсомолец». 

Губернатор области Алексей Островский в рамках рабочей поездки по Смоленску посетил детский технопарк «Кванториум», который начал работу 1 сентября на базе школы № 40. Он был создан в рамках реализации регпроекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«До 2024 года собираемся открыть еще три аналогичных школьных технопарка: в 2022 году – на базе средней школы № 2 города Вязьмы, в 2023 году – на площадке гимназии № 4 областного центра, а в 2024 году – в школе № 31», – сообщил глава региона на своей странице в соцсетях.

В настоящее время на базе технопарка обучаются около 450 ребят.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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