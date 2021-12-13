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В ссузах Иркутской области пройдет конкурс «Студент года - 2021»

В ссузах Иркутской области пройдет конкурс «Студент года - 2021»

Областной конкурс среди обучающихся организаций среднего профессионального образования «Студент года - 2021» состоится в декабре. Определять лучших студентов будут среди учащихся очной формы обучения в возрасте от 16 до 25 лет. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Конкурс проходит по номинациям «Активист студенческого самоуправления года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Доброволец года». В каждой индивидуальной номинации от одной образовательной организации может быть представлен только один участник. В настоящее время в рамках заочного этапа проводится конкурсный отбор в техникумах и колледжах. 19-21 декабря состоится финал конкурса, который в 2021 году планируют провести в очно-дистанционном формате.

Максим Парфенов, министр образования Иркутской области:
— Конкурс — это создание условий для профессиональной самореализации студенческой молодежи, повышение престижа среднего профессионального образования. Для многих студентов участие в нем становится отправной точкой успешного построения карьеры. Так, победителями конкурса в свое время были Иван Комельков, победитель конкурса 2010 года, общественный деятель, телеведущий, преподаватель, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области, координатор Иркутского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы. Ангарск», и Александра Кашурникова, победитель конкурса 2011 года, телеведущая News Media Москва, руководитель проекта Молодёжка ОНФ

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По материалам: irk

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