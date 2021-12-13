"В старости буду пересматривать": Ида Галич снялась в эротической фотосессии с голой грудью

Вадим Карасев

31-летняя Ида Галич минувшим летом официально оформила развод с Аланом Басиевым, от которого в прошлом году родила сына. Известная блогерша после этого снялась топлес.

В соцсетях появилась откровенная фотосессия Иды Галич, автором которой стал известный фотограф Даниил Величко.



"Искренность и открытость, как новая сексуальность", - подписал пикантные снимки Величко на своей странице в инстаграме.

По словам самой Иды Галич, эту эротичную фотосессию она собирается пересматривать в более зрелом возрасте.

"Что-то на красивом. Что-то о любви к себе. Даниил Величко создал мне фотокарточки, которые я в старости буду пересматривать! давайте без шуток, что это уже через два года", - шутя написала блогерша в инстаграме.

Весной 2018 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева, а в прошлом году стала матерью, родив сына. Однако с прошлого октября телеведущая не публиковала совместные фото с супругом — мужчина перестал мелькать в ее инстаграм-историях.



"Однажды настает момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не то чтобы он сказал, мол, я хочу с тобой развестись. Он предложил: либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что "вот так" не могу. Конечно, я до сих пор переживаю. У меня ребенок. Мне хотелось, чтобы он рос в полной семье", — говорила звезда.

Блогерша опровергла слухи о том, что развелась из-за разницы в доходах с мужем. Напомним, в прошлом году Ида Галич вошла в тройку самых богатых звезд инстаграма.

Нет! Черт! Кто распускает эти идиотские слухи! Это такой бред! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много, и я получала и сумочки, и брюлики. Жили мы прекрасно. Дело вообще не в деньгах. Не знаю, почему людям нравится приписывать финансы. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Это неважно! У меня и в семье не стоял вопрос, что папа должен больше зарабатывать. У нас то один тащит, то другой.

Ида Галич считает, что является счастливым человеком. Тем не менее о потерянных чувствах ей до сих пор больно вспоминать. "Думала, что я буду жить с Аланом всю жизнь всегда. Я так думала вплоть до дня, когда мы шли разводиться. Эта тема для меня все еще больная… Потому что как мы любили друг друга, так, наверное, вообще редко любят. Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь — взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали", — рассказала звезда в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Как писал NEWSTES, ранее Ида Галич и Агата Муцениеце страстно поцеловались на глазах у публики.