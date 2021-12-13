Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "В старости буду пересматривать": Ида Галич снялась в эротической фотосессии с голой грудью

"В старости буду пересматривать": Ида Галич снялась в эротической фотосессии с голой грудью

"В старости буду пересматривать": Ида Галич снялась в эротической фотосессии с голой грудью

31-летняя Ида Галич минувшим летом официально оформила развод с Аланом Басиевым, от которого в прошлом году родила сына. Известная блогерша после этого снялась топлес.

В соцсетях появилась откровенная фотосессия Иды Галич, автором которой стал известный фотограф Даниил Величко.

"Искренность и открытость, как новая сексуальность", - подписал пикантные снимки Величко на своей странице в инстаграме.

По словам самой Иды Галич, эту эротичную фотосессию она собирается пересматривать в более зрелом возрасте.

"Что-то на красивом. Что-то о любви к себе. Даниил Величко создал мне фотокарточки, которые я в старости буду пересматривать! давайте без шуток, что это уже через два года", - шутя написала блогерша в инстаграме.

Весной 2018 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева, а в прошлом году стала матерью, родив сына. Однако с прошлого октября телеведущая не публиковала совместные фото с супругом — мужчина перестал мелькать в ее инстаграм-историях.

"Однажды настает момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не то чтобы он сказал, мол, я хочу с тобой развестись. Он предложил: либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что "вот так" не могу. Конечно, я до сих пор переживаю. У меня ребенок. Мне хотелось, чтобы он рос в полной семье", — говорила звезда.

Блогерша опровергла слухи о том, что развелась из-за разницы в доходах с мужем. Напомним, в прошлом году Ида Галич вошла в тройку самых богатых звезд инстаграма.

Нет! Черт! Кто распускает эти идиотские слухи! Это такой бред! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много, и я получала и сумочки, и брюлики. Жили мы прекрасно. Дело вообще не в деньгах. Не знаю, почему людям нравится приписывать финансы. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Это неважно! У меня и в семье не стоял вопрос, что папа должен больше зарабатывать. У нас то один тащит, то другой.

Ида Галич считает, что является счастливым человеком. Тем не менее о потерянных чувствах ей до сих пор больно вспоминать. "Думала, что я буду жить с Аланом всю жизнь всегда. Я так думала вплоть до дня, когда мы шли разводиться. Эта тема для меня все еще больная… Потому что как мы любили друг друга, так, наверное, вообще редко любят. Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь — взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали", — рассказала звезда в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Как писал NEWSTES, ранее Ида Галич и Агата Муцениеце страстно поцеловались на глазах у публики.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Dress Code. В Эрмитаже открылась выставка модной фотографии. Среди первых гостей — Ирина Абрамович, Ксения Соловьева, Ида Кехман
Dress Code. В Эрмитаже открылась выставка модной фотографии. Среди
Пользователи сети рассказывают о знакомых с такими фамилиями, что хочется пожениться ради крутых сочетаний
Пользователи сети рассказывают о знакомых с такими фамилиями, что
"В старости буду пересматривать": Ида Галич снялась в эротической фотосессии с голой грудью
"В старости буду пересматривать": Ида Галич снялась в
NFT-аукцион аудиоинтервью участников The Beatles оказался провалом
NFT-аукцион аудиоинтервью участников The Beatles оказался провалом
Cyberpunk 2077 назвали «Игрой года» журналисты IGN Japan
Cyberpunk 2077 назвали «Игрой года» журналисты IGN Japan
Из Fortnite на Xbox убрали режим разделенного экрана, но его обещают вернуть
Из Fortnite на Xbox убрали режим разделенного экрана, но его обещают
Сериал Power On: The History of Xbox по истории Xbox уже доступен, есть русский перевод
Сериал Power On: The History of Xbox по истории Xbox уже доступен,
Дон Мэттрик хотел бы остаться в должности главы Xbox
Дон Мэттрик хотел бы остаться в должности главы Xbox
Татьяна Буланова рассказала, что бывший муж обиделся на собственного сына
Татьяна Буланова рассказала, что бывший муж обиделся на собственного
Сын Яны Поплавской сбежал от жены через месяц после свадьбы
Сын Яны Поплавской сбежал от жены через месяц после свадьбы
Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили
Максим Дрозд сообщил, что его сына сильно избили
Анна Седокова сделала заявление о безработном муже
Анна Седокова сделала заявление о безработном муже

Топ на сегодня

Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC
Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Дана Борисова рассказала о конфликте с известной ведущей
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Мария Шукшина, выступающая против прививок, возможно уже вакцинирована
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Виктор Дробыш высказался о скандале с Филиппом Киркоровым
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда
Мирослава Карпович показала вертикальный шпагат в коридоре поезда

Еще по теме

"Разведенки-шоу": Ида Галич и Агата Муцениеце страстно поцеловались на глазах у публики
YouTube-звезда Ида Галич впервые стала мамой
Ида Галич родила
«Я к тебе давно подкатываю»: Ида Галич рассказала Сергею Лазареву о своих чувствах