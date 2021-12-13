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В Усть-Куте экс-главврача больницы оштрафовали за распространение коронавируса

Экс-главврач Усть-Кутской районной больницы получила 25 тысяч рублей штрафа за то, что допустила распространение коронавируса. В январе она не известила нескольких людей о том, что те больны ковидом и должны сидеть дома со своей семьёй. Главврач не отправила к ним врача и не обеспечила дезинфекцию жилья.

Усть-Кутский районный суд назначил наказание по статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе госоргана. Медик подала апелляцию, но Иркутский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Врач возглавляла лечебное учреждение до сентября 2021 года, далее минздрав не стал продлевать с ней контракт.

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По материалам: irk

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