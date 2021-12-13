В Зиме возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства собаки

Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» разбираются в обстоятельствах убийства бездомной собаки. В социальных сетях полицейские выявили факт жестокого обращения с животным, совершенный жителем Зимы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Изучив размещенную информацию, полицейские в течение часа установили личность подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города. Он пояснил, что совершил убийство, чтобы приготовить еду. В квартире обнаружены останки животного и нож, предположительно, ставший орудием преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.





Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

В Зиме 18-летний парень убил свою собаку, чтобы «попробовать мясо»

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