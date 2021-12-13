Вещи, которые нельзя оставлять в машине на морозе, чтобы не лишиться их

1. МедикаментыСкорее всего, в вашей машине хранятся таблетки – например, парацетамол, на случай, если внезапно разболится голова, а вы находитесь в эпицентре напряженного дня. Снижение температуры ниже нуля не сделает их вредными, но вряд ли они будут работать должным образом.В случае с инсулином дело обстоит серьезнее. Инсулин – неотъемлемая часть жизни зависимого человека, и если вы забыли его в замёрзшей машине, не думайте, что утром все будет хорошо. Нераспечатанный инсулин должен храниться в холодильнике, а после вскрытия – при комнатной температуре ближе к прохладной. Если он перегрет или заморожен, то не окажет нужного воздействия и не снизит уровень сахара в крови.Более того, при температуре выше +30 и ниже нуля гормон начинает разрушаться. Если вы заморозите его, а потом попытаетесь использовать согретым, вред уже будет нанесен. И это далеко не единственный препарат, требующий специфических условий хранения.2. ЭлектроникаКлючи, бумажник, телефон. Это обычная формула, которой мы руководствуемся при выходе из автомобиля. Три предмета первой необходимости. Редко кто, обнаружив, что забыл эти вещи в машине, просто решает оставить их там. Тем не менее, такое бывает. И если двум первым предметам холод не повредит, с электронными гаджетами иная история.Большинство пользователей когда-либо сталкивалось с отказами смартфонов из-за перегрева. Это потому, что они, как и прочая подобная техника, включая ноутбуки и планшеты, наиболее эффективно работают при температуре от 0 до +35 градусов.Как и при перегреве, если эти устройства слишком холодные, они могут столкнуться с проблемами, которые затрудняют их использование на оптимальном уровне. Подвергать их климатическим стрессам – один из верных способов сократить срок службы. Кроме того, вряд ли нужно напоминать о вреде конденсата, образовывающегося при смене плюсовых/минусовых температур, быстро убивающем технику и аннулирующем гарантию.3. Музыкальные инструментыВ мире музыкантов все прекрасно знают, как негативно может влиять на инструменты погода. Если они остались в багажнике после концерта или урока, их надо забрать как можно скорее. Особенно не любят холод гитары и скрипки: они могут не только потерять настройку из-за холодной погоды, но и вовсе прийти в негодность из-за деформации дек.Мороз быстро приводит к растрескиванию тонкого дерева, а в духовых инструментах особенно страдают клапаны. Не нужно быть музыкантом, чтобы понять, насколько это плохо. Если по недосмотру ваша любимая балалайка или флейта провела ночь на морозе, разогревайте её постепенно, вдали от радиаторов отопления. Быстрое нагревание приведет к повреждению, а ремонт может оказаться дорогостоящим или вообще невозможным.4. Остатки топливаОпустевший топливный бак грозит не только застреванием на полпути к дому. Чем больше горючего в баке, тем меньше вероятность его замерзания, способного привести к разного рода неприятностям и сбоям в работе. Чтобы топливные магистрали не испытывали стресса, в холодную погоду старайтесь заправляться почаще, держа бак наполненным хотя бы наполовину. Мороз также может повлиять на давление в шинах, поэтому измеряйте его регулярно.5. АэрозолиПерегрев и переохлаждение могут привести к порче содержимого, а иногда и к разгерметизации упаковки. Это касается любых аэрозолей, находящихся под давлением, в том числе лаков для волос, освежителей воздуха, красок, репеллентов и т.д. Хотя такое происходит достаточно редко, с началом заморозков не оставляйте подобные вещи в машине.6. НапиткиЕсли оставить напитки в автомобиле на длительное время в экстремальных температурных условиях, это может привести к их разгерметизации и беспорядку в салоне/багажнике. После заезда в продуктовый магазин не забудьте забрать домой пиво, сок, газировку, молоко и прочие жидкости, будь они в стеклянных бутылках, жестяных банках или тетрапаках.Возможно, вы слышали, что содержание сахара и/или спирта предотвращает замерзание, но это не так – на это всего лишь уходит больше времени. Газировка замерзает примерно при 30 градусах ниже нуля, для пива достаточно 21-27, для вина хватит 23. Как только это произойдет, эти бутылки будут так же склонны к растрескиванию и разрушению, как и любые другие. Несите их внутрь, не храните в гараже!Даже с обычной бутилированной водой проявляйте бдительность: 0,5-литровая бутылка замерзнет всего за 30-45 минут, когда температура упадет до -32 градусов, и даже быстрее при более низких показателях. Если при этом треснет пластиковая оболочка, впоследствии растечется лужа. Лопнувший контейнер со сладкой водичкой (а также с компотом, соком, пивом, вином) вызовет еще больший беспорядок – липкий и трудноустранимый.7. Бытовые моющие средстваМногие чистящие средства, в том числе жидкости для мытья стекол, посуды, кухонных и ванных поверхностей, содержат большое количество воды. Это означает, что заморозка может привести к разбуханию этих растворов и растрескиванию бутылок/контейнеров.Другие типы бытовых чистящих средств, включая стиральные порошки, полироли, средства для мытья полов и т.д., содержат поверхностно-активные вещества и полимеры, способные расслаиваться или слипаться при воздействии холода, что сводит на нет их эффективность.8. КраскаМногие разновидности лаков и красок (в т.ч. на водной основе и латексные) не следует оставлять надолго при отрицательных температурах. Причина проста: их ингредиенты могут замерзнуть, расшириться, разделиться или слипнуться, делая состав практически непригодным для изначальных целей.9. Важные документыЕсли возите с собой бумажные документы – налоговые формы, выписки с банковского счета, паспорт и прочее, что не хотели бы потерять, не оставляйте это в машине. Во-первых, существует риск кражи, а во-вторых, есть шанс, что мороз нанесет вред ценным бумажкам либо непосредственно, либо через находящиеся рядом предметы.Воздействие серьезного холода может дестабилизировать, например, бутылочки с химикатами: они могут треснуть, покрыв пятнами всё окружение.10. Яйца и консервыНе подвергайте яйца воздействию сильного холода – при перемерзании их скорлупа часто лопается, позволяя микробам проникать внутрь и вызывать порчу. Если это произойдет, вам придется долго чистить обивку от разлившейся жижи, а сами яйца выбросить. Но если они останутся неповрежденными, хоть и замороженными «в лёд», после оттаивания их можно спокойно употреблять в пищу (только желтки становятся густыми и плохо смешиваются с другими ингредиентами).Что касается консервов, некоторые ведут себя подобно газированной коле или пиву – замерзают и расширяются при нагревании. Это может нарушить герметичность и испортить пищу. Согласно их производителям, замороженную банку можно использовать только после безопасной разморозки в холодильнике, то есть дать ей оттаять в прохладном месте, прежде чем открывать. Если вскрытый продукт кажется необычным, выглядит или пахнет плохо, выбросьте его, не пробуйте!11. Детское питаниеГотовые детские смеси, включая молочные коктейли, каши и пюре, могут расслаиваться при отрицательных температурах, становясь либо вообще несъедобными, либо меняя первоначальные свойства. В обоих случаях лучше от них отказаться.12. Домашние питомцыВы прекрасно знаете, что летом не следует оставлять домашних животных в машине – то же самое касается зимних месяцев. Температура в салоне автомобиля может быстро снизиться до температуры наружного воздуха, подвергая опасности ваших любимцев. Запирая животное внутри, даже собираясь быстро куда-то сбегать, вы увеличиваете риск, что питомец замерзнет насмерть, если вам что-то помешает вернуться вовремя.13. Деньги, сумки, ценные вещиЕсли ваши брови поползли наверх при виде этих предметов в списке, подумайте вот о чем. Различные соблазнительные вещи, оставленные без присмотра в машине, всегда привлекают воров. А, вскрыв салон, они вряд ли заботливо запечатают его обратно для сохранения тепла. Все, что не будет унесено лиходеями и сможет испортиться из-за мороза, придет в негодность. И последнее, с чем вы захотите иметь дело – это украденная кредитная карта с несанкционированным списанием средств.