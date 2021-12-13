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Вика Цыганова пожаловалась, что ее вырезали из шоу

Вика Цыганова пожаловалась, что ее вырезали из шоу
Певица Вика Цыганова прокомментировала свой провал на шоу «Суперстар! Возвращение». Близкая подруга Михаила Круга была фавориткой шоу «Суперстар! Возвращение». Артистка ответственно относилась к своим выступлениям и старалась удивить членов жюри. В шестом выпуске проекта звезда исполнила хит Олега Газманова «Есаул». Однако ни известная композиция, ни появление гнедого коня не помогли Вике произвести сильное впечатление на судей. Больше всех возмущалась Лера Кудрявцева, которая в прошлом выпуске поскандалила с Любашей. Телеведущей не понравилось то, что Цыганова снова исполнила мужскую песню. С ней согласилась Лариса Долина. Звезда джаза отметила, что Вике стоило надеть платье и исполнить что-то женственное. Ее поддержал музыкальный критик Сергей Соседов, которого Вика ранее назвала фриком. В итоге певица набрала меньше баллов, чем ее соперники, и покинула проект.
Вика Цыганова Участница передачи прокомментировала свое поражение после выхода шоу в эфир. Она записала видеообращение, в котором рассказала о тех моментах проекта, которые не вошли в эфир. «Ну что... Посмотрела. Песню вырезали — «Черный ворон, ты добычи не добьешься», где я около одной минуты тянула одну ноту финальную. Когда мне вручили розы – всё вырезали, когда я говорила об идеологии, о том, что существует и есть сегодня предательство страны, предательство народа — это всё вырезали. Ну, друзья мои, пусть у них это шоу продолжается. А я сказала: и в печали, и в радости – со своим народом, двойного гражданства у меня нет. Убегать и бросать коня не приходится, я останусь только здесь!» — высказалась исполнительница хита «Русская водка». Несмотря на проигрыш, Вика тепло отзывается о шоу. Она рада, что приняла в нем участие. «Это получился очень славный проект, удалось попробовать себя в новых жанрах и при этом остаться собой — это, пожалуй, самое важное! Благодарю всех, кто был рядом, всем, кто переживал», — заявила певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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