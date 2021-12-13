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Вячеслав Зайцев о своем состоянии: "Очень тяжелая болезнь, она все-таки прогрессирует"

Вячеслав Зайцев о своем состоянии: "Очень тяжелая болезнь, она все-таки прогрессирует"

83-летний Вячеслав Зайцев накануне вышел в свет. Маэстро рассказал в эфире программы НТВ "Ты не поверишь!" о своем нынешнем состоянии после длительной реабилитации.

По словам Вячеслава Зайцева, лечение прошло хорошо. Говоривший с большим трудом мэтр отныне четко произносит слова.

"Я доволен. Самое главное, я вернул язык себе, речь. Нормально стал говорить", — рассказал Зайцев.

Теперь модельера беспокоит лишь то, что он все еще может передвигаться только с посторонней помощью. Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона на протяжении многих лет.

"Очень тяжелая болезнь, она все-таки прогрессирует, и малоприятная от этого", — признался Вячеслав Зайцев.

Еще недавно модельера кормили помощники с ложечки, однако отныне он ест сам. Кроме того, Вячеслав Зайцев полон сил для того, чтобы работать. 

"Он прошел две серьезные реабилитации, которые ему необходимы по многим показаниям, слава богу, что ему стало лучше", — отметил экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева, оформивший мэтру инвалидность.

Недавно сын мэтра Егор Зайцев поделился своим мнением о том, что в настоящее время происходит со страдающим от болезни Паркинсона модельером.

Уже полгода отца определяют в какие-то больницы, а мы не можем с ним связаться и на него повлиять. Недавно я через знакомых нашел хорошую клинику с отличным немецким оборудованием, хотел отправить отца туда на лечение, чтобы ему действительно помогли, но, как только об этом стало известно, его упекли в непонятную нам клинику. У отца проблема с троичным нервом, ему могут помочь, но нам не дают.

Как утверждает Егор Зайцев, посторонние люди сейчас контролируют все действия знаменитого кутюрье.

"Мы не можем с ним связаться, а сам он на связь не выходит. Вокруг него посторонние люди, которые контролируют все его действия, дают какие-то лекарства, решают, с кем он может говорить, а с кем — нет. Мне адвокаты объяснят, что его хотят сделать недееспособным и оформить опекунство", — заявил сын Вячеслава Зайцева.

Как писал NEWSTES, ранее появившегося на премии неизлечимо больного Славу Зайцева сравнили с куклой.

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По материалам: uposters.ru

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