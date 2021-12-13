Владелец NFT случайно продал токен за 0,75 ETH вместо 75 ETH

Владелец невзаимозаменяемого токена (NFT) Bored Ape Yacht Club #3547 по имени Макс случайно продал его за 0,75 ETH ($2931) вместо планируемых 75 ETH ($293 100). Об этом сообщает CNET.

«Как это произошло? Думаю, потеря концентрации», — объяснил он.

Токен купили сразу же. Покупатель заплатил дополнительные 8,5 ETH (около $33 300) за ускорение сделки.

30 мая 2021 года Макс приобрел Bored Ape Yacht Club #3547 за 1 ETH.

Ранее NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club продали в 4337 раз дороже цены покупки — за 347 ETH (почти $1,4 млн).

В октябре токен Bored Ape Yacht Club #8585 купили за 696,969 ЕТН (около $2,8 млн на момент сделки).

Напомним, в ноябре суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к коллекции токенов обезьян.

В декабре Adidas анонсировала коллаборацию с NFT-проектами Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic в рамках метавселенной.