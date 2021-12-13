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Володин: законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

Володин: законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


00:30  Автор: Ольга Шульга



Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — отметил спикер.

Вячеслав Володин напомнил, что президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что опрометчивые решения в вопросах введения QR-кодов недопустимы и что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для россиян.

Путин: до введения QR-кодов на транспорте нужно убедиться в готовности системы


«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — пояснил Вячеслав Володин.

Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте Правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Предлагается установить, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо справки, подтверждающей, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.

Также Правительство предлагало ввести QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

 

#коронавирус

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По материалам: pnp.ru

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