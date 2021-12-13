Всероссийский урок мужества «Отстоим Москву!» могут посмотреть все школьники

Всероссийский урок мужества «Отстоим Москву!» прошёл в День воинской славы России. В нём принял участие первый заместитель Министра просвещения Александр Бугаев. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Урок доступен к просмотру по ссылке.

Александр Бугаев отметил значимость этого события и объявил о том, что в декабре стартует Всероссийский конкурс сочинений школьников «Без срока давности». В прошлом году в таком конкурсе приняли участие более 460 тысяч школьников и студентов из России, Республики Беларусь и ещё 25 иностранных государств. В этом году число тем для сочинений увеличено.

«5 декабря исполнилось 80 лет переходу Красной армии в наступление по всему фронту под Москвой. Это событие московской битвы имело огромное историческое значение. Во-первых, был сорван план молниеносной войны, а во-вторых, развеян миф о непобедимости вооруженных сил гитлеровской Германии. Сохранению исторической памяти посвящён проект «Без срока давности», который включает и конкурс исследовательских проектов для детей, и фестиваль музеев и образовательных организаций, и такой урок мужества. Важно, чтобы память о войне находила эмоциональный отклик у подрастающего поколения и зажигала сердца патриотизмом. Школьники должны гордиться мужественными победителями», – сказал первый заместитель Министра просвещения России.

Во время урока профессор Московского педагогического государственного университета доктор исторических наук Сергей Половецкий и советник председателя Российского Союза ветеранов Геннадий Галибин рассказали о ходе битвы за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года. Представить события зрителям помогла военно-историческая реконструкция, прошедшая в Музее техники Вадима Задорожного 4 декабря.

Также во время урока школьники узнали о запуске масштабного национального интернет-проекта Фонда Андрея Кончаловского «История от первого лица». Планируется, что соответствующие сообщества будут созданы в социальных сетях, все вступившие в них дети смогут найти единомышленников и друзей, а также первыми получать уникальный контент, полезный для учёбы в школе.

Урок прошёл при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Организаторы проекта – Фонд Андрея Кончаловского, Московский педагогический государственный университет, Ассоциация развития педагогического образования, Российский Союз ветеранов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.