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За сутки в Иркутской области 596 жителей заболели коронавирусом

За сутки в Иркутской области 596 жителей заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Иркутской области заболели коронавирусом 596 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 147 139 случаев заболевания, сообщает оперштаб 13 декабря.

На лечении в больницах остаются 4 259 жителей региона. Выздоровели 107 пациентов, всего 117 318 граждан. От коронавируса умерли 23 человека (всего 6 691), от иных заболеваний — 1 (563).

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По материалам: irk

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