Завершился первый тур финала Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»

Жюри Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» подвело итоги первого тура финала. 100 педагогов из разных регионов страны продемонстрировали свои достижения в трех конкурсных испытаниях: «Публичное выступление», «Мастер-класс», «Тестирование».

Конкурс проводит Минпросвещения России.

По итогам были определены десять победителей, набравших наибольшее количество баллов в каждой из номинаций:

1. Кондратьев Андрей Андреевич, Челябинская область.

2. Чураева Татьяна Викторовна, Пензенская область.

3. Миронова Светлана Евгеньевна, Ульяновская область.

4. Грибанова Мария Валерьевна, Московская область.

5. Варлыгин Иван Сергеевич, Московская область.

6. Ермолаева Дарья Сергеевна, Челябинская область.

7. Наземкин Вячеслав Владимирович, Самарская область.

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18», Свердловская область.

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Борисоглебский центр внешкольной работы Борисоглебского городского округа», Воронежская область.

10. Средняя общеобразовательная школа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек», Республика Крым.



Второй этап финала состоится в Москве 14 декабря. Педагогам предстоит выполнить следующие задания: решение кейсов (ответы на видеовопросы от детей) и проектирование модуля программы воспитания.

Имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Воспитать человека» будет объявлено 14 декабря, в этот же день будут названы победители номинаций категории «Программы воспитания».



Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» направлен на оказание содействия профессиональному развитию и квалификационному росту педагогов.

Конкурс проводит Минпросвещения России.