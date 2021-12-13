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Жители Костромы в шоке от установленной Снегурочки

Жители Костромы в шоке от установленной Снегурочки

В Костроме в рамках новогодних приготовлений установили фигуру Снегурочки из светящегося проволочного каркаса и металлических прутьев. Местные власти утверждают, что это своего рода городской бренд, но некоторые жители декорации испугались и попросили ее убрать.

"Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами – установили рядом новогодние шары и елочки", – отметил глава службы муниципального заказа Андрей Шилин. – "Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же"

Фигуру планируют модернизировать после зимы – каркас будет выкрашен в другой цвет, подставку заменят. Насколько это "спасет" инсталляцию, неизвестно, но в нынешнем виде она продолжает вызывать протесты – некоторые замечают, что их дети боятся "бренда", а другие иронизируют и говорят: Масленица еще не наступила. Пока что никаких решений о будущем Снегурочки не принято.

Как сообщал Ruposters, ранее в якутском поселке установили елку в форме пениса, возмутив жителей.

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По материалам: uposters.ru

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