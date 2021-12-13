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Журнал TIME назвал Илона Маска «Человеком года»

Журнал TIME назвал Илона Маска «Человеком года»


Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала TIME. В издании отметили влияние основателя Tesla и SpaceX на жизнь на Земле и, «возможно, за ее пределами».



«Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из „Хранителей“», — заявили в TIME.


В конце октября Маск с состоянием в $252 млрд стал самым богатым миллиардером в истории по версии Forbes. На момент написания показатель составляет $265,4 млрд.




Маск также известен как сторонник криптовалют. В интервью TIME предприниматель назвал их «интересными» и заявил о готовности поддержать дискуссии на тему концепции денег как «информационной системы для распределения ресурсов».


«Я не такой большой противник фиата. Но у криптовалюты есть преимущества, поскольку любое правительство имеет стремление к эмиссии, каким бы оно ни было. Я сыграл важную роль в создании PayPal. Есть немного тех, кто понимают [денежную систему] лучше, чем я», — заявил он.


https://youtu.be/IZPBYS_8rzE

Основатель Tesla усомнился, что цифровые активы заменят фиат.


«Биткоин может служить в качестве средства сбережения, но не может выступать хорошей заменой валютам для платежей. В этом отношении даже созданная как шутка Dogecoin подходит лучше. [...] Doge слегка инфляционен, но эмиссия фиксирована, со временем в относительном выражении она снизится, это заставит пользователей тратить, а не накапливать криптовалюту», — отметил он.


Маск заявил, что снимает с себя ответственность за то, как рынки реагируют на его твиты:


«Рынки все время в движении сами по себе безо всяких причин. Отличается ли существенно реакция на мои заявления от случайных блужданий, которые им и так свойственны? Я так не думаю. Как видно из моих твитов, это юмор, который я нахожу забавным, но не все с этим согласны».


8 февраля 2021 года Tesla раскрыла инвестиции в биткоин на сумму $1,5 млрд. Маск назвал решение «достаточно рискованным».


В конце марта производитель начал продавать электрокары за биткоин, а в конце апреля избавился от части цифрового золота на $272 млн.


13 мая компания приостановила продажи электромобилей за первую криптовалюту из-за опасений относительно экологичности майнинга. Позднее Tesla в отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США намекнула на возобновление такой практики.


В июле Маск рассказал об инвестициях его космической компании SpaceX в первую криптовалюту. Он также признался, что лично владеет Ethereum и Dogecoin.


В том же месяце предприниматель раскритиковал первую и вторую криптовалюты за неэффективные транзакции. В сентябре он отметил прогресс, которого достигли разработчики клиента Dogecoin в подготовке базы для последующего снижения комиссий в сети.


В августе глава Tesla присоединился к критике плана по расширенному налогообложению криптовалют в США. Маск призвал американское правительство воздержаться от регулирования криптоиндустрии.


https://forklog.com/ilon-mask-sezon-altkoinov-i-vlast-tolpy-v-chem-zaklyuchaetsya-fenomen-dogecoin/

Напомним, в сентябре TIME выпустил коллекцию из 4676 NFT, предоставляющих «неограниченный доступ» к его сайту до 2023 года. 


Ранее журнал продал в виде невзаимозаменяемых токенов три обложки и начал принимать криптовалюту в качестве оплаты за подписку.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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