Журнал TIME назвал Илона Маска «Человеком года»
Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала TIME. В издании отметили влияние основателя Tesla и SpaceX на жизнь на Земле и, «возможно, за ее пределами».
Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh— TIME (@TIME) December 13, 2021
«Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из „Хранителей“», — заявили в TIME.
В конце октября Маск с состоянием в $252 млрд стал самым богатым миллиардером в истории по версии Forbes. На момент написания показатель составляет $265,4 млрд.
Маск также известен как сторонник криптовалют. В интервью TIME предприниматель назвал их «интересными» и заявил о готовности поддержать дискуссии на тему концепции денег как «информационной системы для распределения ресурсов».
«Я не такой большой противник фиата. Но у криптовалюты есть преимущества, поскольку любое правительство имеет стремление к эмиссии, каким бы оно ни было. Я сыграл важную роль в создании PayPal. Есть немного тех, кто понимают [денежную систему] лучше, чем я», — заявил он.
https://youtu.be/IZPBYS_8rzE
Основатель Tesla усомнился, что цифровые активы заменят фиат.
«Биткоин может служить в качестве средства сбережения, но не может выступать хорошей заменой валютам для платежей. В этом отношении даже созданная как шутка Dogecoin подходит лучше. [...] Doge слегка инфляционен, но эмиссия фиксирована, со временем в относительном выражении она снизится, это заставит пользователей тратить, а не накапливать криптовалюту», — отметил он.
Маск заявил, что снимает с себя ответственность за то, как рынки реагируют на его твиты:
«Рынки все время в движении сами по себе безо всяких причин. Отличается ли существенно реакция на мои заявления от случайных блужданий, которые им и так свойственны? Я так не думаю. Как видно из моих твитов, это юмор, который я нахожу забавным, но не все с этим согласны».
8 февраля 2021 года Tesla раскрыла инвестиции в биткоин на сумму $1,5 млрд. Маск назвал решение «достаточно рискованным».
В конце марта производитель начал продавать электрокары за биткоин, а в конце апреля избавился от части цифрового золота на $272 млн.
13 мая компания приостановила продажи электромобилей за первую криптовалюту из-за опасений относительно экологичности майнинга. Позднее Tesla в отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США намекнула на возобновление такой практики.
В июле Маск рассказал об инвестициях его космической компании SpaceX в первую криптовалюту. Он также признался, что лично владеет Ethereum и Dogecoin.
В том же месяце предприниматель раскритиковал первую и вторую криптовалюты за неэффективные транзакции. В сентябре он отметил прогресс, которого достигли разработчики клиента Dogecoin в подготовке базы для последующего снижения комиссий в сети.
В августе глава Tesla присоединился к критике плана по расширенному налогообложению криптовалют в США. Маск призвал американское правительство воздержаться от регулирования криптоиндустрии.
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Напомним, в сентябре TIME выпустил коллекцию из 4676 NFT, предоставляющих «неограниченный доступ» к его сайту до 2023 года.
Ранее журнал продал в виде невзаимозаменяемых токенов три обложки и начал принимать криптовалюту в качестве оплаты за подписку.