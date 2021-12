Журнал TIME назвал Илона Маска «Человеком года»

Илон Маск стал «Человеком года» по версии журнала TIME. В издании отметили влияние основателя Tesla и SpaceX на жизнь на Земле и, «возможно, за ее пределами».

