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Звездный Instagram: готовимся к Новому году

Звездный Instagram: готовимся к Новому году

Если вы еще не едите мандарины и не слушаете Фрэнка Синатру, то звезды из инстаграма идут к вам, чтобы зарядить новогодним настроением и настроить на чудеса. Кто-то уже нарядил елку, другие озабочены выбором нарядов и ювелирных украшений, третьи "готовят тело" к главной ночи в году (или январским праздникам). Многим, правда, пока не до Нового года — успеть бы посетить все вечеринки да вернуться из отпуска!

Как звезды проводят этот декабрь — смотрите в нашей подборке!


Полина Гагарина


Елена Перминова


Александра Бортич


Равшана Куркова


Елена Темникова


Алессандра Амбросио


Наталья Давыдова


Эмбер Херд


Полина Киценко


Хайди Клум


Джессика Симпсон


Дэвид Бекхэм с дочерью


Тина Канделаки


Елена Летучая


Клава Кока и Даня Милохин


Элджей


Вера Брежнева


Виктория Шелягова


Мария Шарапова


Ани Лорак


Анна Покров


Юлия Снигирь


Ева Лонгория


Надя Дорофеева и Владимир Дантес


Нина Агдал


Серена Уильямс с дочерью


Яна Рудковская


Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев


Надежда Оболенцева


Анастасия Решетова


Татьяна Навка с дочерью


Елизавета Пескова


Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми


Эмили Ратажковски


Светлана Лобода


Дина Саева


Константин Богомолов и Ксения Собчак


Настя Ивлеева


Анастасия Овечкина с сыном


Синди Кроуфорд


Люк Эванс


Наталья Водянова


Нюша


Кети Топурия


Егор Крид, Баста и Дима Билан
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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