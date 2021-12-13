Звездный Instagram: готовимся к Новому году

Вадим Карасев

Если вы еще не едите мандарины и не слушаете Фрэнка Синатру, то звезды из инстаграма идут к вам, чтобы зарядить новогодним настроением и настроить на чудеса. Кто-то уже нарядил елку, другие озабочены выбором нарядов и ювелирных украшений, третьи "готовят тело" к главной ночи в году (или январским праздникам). Многим, правда, пока не до Нового года — успеть бы посетить все вечеринки да вернуться из отпуска!

Как звезды проводят этот декабрь — смотрите в нашей подборке!





Полина Гагарина





Елена Перминова





Александра Бортич





Равшана Куркова





Елена Темникова





Алессандра Амбросио





Наталья Давыдова





Эмбер Херд





Полина Киценко





Хайди Клум





Джессика Симпсон





Дэвид Бекхэм с дочерью





Тина Канделаки





Елена Летучая





Клава Кока и Даня Милохин





Элджей





Вера Брежнева





Виктория Шелягова





Мария Шарапова





Ани Лорак





Анна Покров





Юлия Снигирь





Ева Лонгория





Надя Дорофеева и Владимир Дантес





Нина Агдал





Серена Уильямс с дочерью





Яна Рудковская





Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев





Надежда Оболенцева





Анастасия Решетова





Татьяна Навка с дочерью





Елизавета Пескова





Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми





Эмили Ратажковски





Светлана Лобода





Дина Саева





Константин Богомолов и Ксения Собчак





Настя Ивлеева





Анастасия Овечкина с сыном





Синди Кроуфорд





Люк Эванс





Наталья Водянова





Нюша





Кети Топурия





Егор Крид, Баста и Дима БиланСплетник