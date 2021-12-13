Звездный Instagram: готовимся к Новому году
Сегодня, 02:10 Вадим Карасев
Если вы еще не едите мандарины и не слушаете Фрэнка Синатру, то звезды из инстаграма идут к вам, чтобы зарядить новогодним настроением и настроить на чудеса. Кто-то уже нарядил елку, другие озабочены выбором нарядов и ювелирных украшений, третьи "готовят тело" к главной ночи в году (или январским праздникам). Многим, правда, пока не до Нового года — успеть бы посетить все вечеринки да вернуться из отпуска!
Как звезды проводят этот декабрь — смотрите в нашей подборке!
Полина Гагарина
Елена Перминова
Александра Бортич
Равшана Куркова
Елена Темникова
Алессандра Амбросио
Наталья Давыдова
Эмбер Херд
Полина Киценко
Хайди Клум
Джессика Симпсон
Дэвид Бекхэм с дочерью
Тина Канделаки
Елена Летучая
Клава Кока и Даня Милохин
Элджей
Вера Брежнева
Виктория Шелягова
Мария Шарапова
Ани Лорак
Анна Покров
Юлия Снигирь
Ева Лонгория
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Нина Агдал
Серена Уильямс с дочерью
Яна Рудковская
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
Надежда Оболенцева
Анастасия Решетова
Татьяна Навка с дочерью
Елизавета Пескова
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми
Эмили Ратажковски
Светлана Лобода
Дина Саева
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Настя Ивлеева
Анастасия Овечкина с сыном
Синди Кроуфорд
Люк Эванс
Наталья Водянова
Нюша
Кети Топурия
Егор Крид, Баста и Дима Билан
Сплетник
По материалам: spletnik.ru