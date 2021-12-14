Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » 15 декабря станут известны победители Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»

15 декабря станут известны победители Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»

15 декабря станут известны победители Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»

Имена победителей ежегодного Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021», организованного Минпросвещения России, объявят 15 декабря на торжественной церемонии в Москве, информирует пресс-служба ведомства.

В этом году для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России. Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва. Самой популярной оказалась номинация «Лучший материал ПРО учителей». Этот факт служит ещё одним доказательством того, что в нашей стране много замечательных педагогов, достойных того, чтобы о них писали в СМИ. Такие публикации не только раскрывают личность учителя, но и описывают уникальные методики, интересные практики преподавателя, вдохновляя коллег на повторение успешного опыта и собственные творческие поиски.

Конкурс проводился по десяти номинациям:

1. «Лучший материал ПРО учителей».

2. «Лучший материал о науке и технологиях в образовании».

3. «Лучший новостной материал ПРО Образование».

4. «Лучшая статья ПРО Образование».

5. «Лучший радиоэфир ПРО Образование».

6. «Лучший ТВ-проект ПРО Образование».

7. «Лучший медиапроект образовательной организации (школа, учреждение СПО, педагогический вуз)».

8. «Журналист года, рассказывающий ПРО Образование».

9. «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование».

10. «Контент года» (лучший материал или проект в мессенджерах, видеохостингах и соцсетях).

Оценивал работы конкурсантов экспертный совет, в состав которого вошли представители научного сообщества, органов управления образованием, СМИ.
Всероссийский конкурс «ПРО Образование» проводится 15 лет. Его цели – поддержка и поощрение авторов, пишущих на темы образования, а также повышение престижа профессии учителя в России и продвижение лучших педагогических практик. Конкурсные заявки принимались до 7 декабря 2021 года, результаты будут известны 15 декабря.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Epic: Игры с графикой уровня The Matrix Awakens будут выходить на Xbox Series X | S
Epic: Игры с графикой уровня The Matrix Awakens будут выходить на
Преподаватели математики и IT-технологий в Пензенской области могут получить губернаторские гранты
Преподаватели математики и IT-технологий в Пензенской области могут
Официально: Psychonauts 2 получит русскую локализацию
Официально: Psychonauts 2 получит русскую локализацию
Сегодня в Minecraft Dungeons добавят новые достижения и начнется первый сезон
Сегодня в Minecraft Dungeons добавят новые достижения и начнется
Стратегии являются ключевым жанром для PC Game Pass, считают в Xbox
Стратегии являются ключевым жанром для PC Game Pass, считают в Xbox
Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S
Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X
В Курганской области создан Штаб общественного родительского контроля
В Курганской области создан Штаб общественного родительского контроля
15 декабря станут известны победители Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»
15 декабря станут известны победители Всероссийского конкурса «ПРО
В Якутии стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Якутии стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Удмуртии в 2022 году завершится строительство трех детских садов и 11 яслей
В Удмуртии в 2022 году завершится строительство трех детских садов и
В Дагестане прошел чемпионат по робототехнике
В Дагестане прошел чемпионат по робототехнике
В Глазовском государственном педагогическом институте создан педагогический технопарк «Кванториум»
В Глазовском государственном педагогическом институте создан

Топ на сегодня

BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли криптовалютами
BBVA Switzerland добавил Ethereum в сервис для хранения и торговли
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и вывели токены на $100 млн
Хакеры взломали кошельки пользователей платформы Vulcan Forged и
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель опять рвет чарты — кто еще вернулся в этом году
Камбэки года: Лопес и Аффлек снова вместе, Бритни на свободе, а Адель
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и Маргариты" и свой день рождения. Поздравить его пришли Софья и Константин Эрнст, Орбакайте, Киркоров
Евгений Миронов собрал звезд на премьеру "Мастера и
Хорошие новости в 2021 году
Хорошие новости в 2021 году

Еще по теме

Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2021»
До объявления итогов конкурса «ПРО Образование 2020» осталось три дня
Названы победители III Всероссийского конкурса «Доброшкола»
Стартует Всероссийский конкурс «ПРО Образование 2020»