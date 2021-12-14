15 декабря станут известны победители Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»

Имена победителей ежегодного Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2021», организованного Минпросвещения России, объявят 15 декабря на торжественной церемонии в Москве, информирует пресс-служба ведомства.

В этом году для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России. Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва. Самой популярной оказалась номинация «Лучший материал ПРО учителей». Этот факт служит ещё одним доказательством того, что в нашей стране много замечательных педагогов, достойных того, чтобы о них писали в СМИ. Такие публикации не только раскрывают личность учителя, но и описывают уникальные методики, интересные практики преподавателя, вдохновляя коллег на повторение успешного опыта и собственные творческие поиски.

Конкурс проводился по десяти номинациям:

1. «Лучший материал ПРО учителей».

2. «Лучший материал о науке и технологиях в образовании».

3. «Лучший новостной материал ПРО Образование».

4. «Лучшая статья ПРО Образование».

5. «Лучший радиоэфир ПРО Образование».

6. «Лучший ТВ-проект ПРО Образование».

7. «Лучший медиапроект образовательной организации (школа, учреждение СПО, педагогический вуз)».

8. «Журналист года, рассказывающий ПРО Образование».

9. «Блогер года, рассказывающий ПРО Образование».

10. «Контент года» (лучший материал или проект в мессенджерах, видеохостингах и соцсетях).

Оценивал работы конкурсантов экспертный совет, в состав которого вошли представители научного сообщества, органов управления образованием, СМИ.

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» проводится 15 лет. Его цели – поддержка и поощрение авторов, пишущих на темы образования, а также повышение престижа профессии учителя в России и продвижение лучших педагогических практик. Конкурсные заявки принимались до 7 декабря 2021 года, результаты будут известны 15 декабря.